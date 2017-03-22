Мэрия Челнов вновь отказалась согласовать акцию протеста под названием “Он нам не Димон”

Мэрия Набережных Челнов вновь отказалась согласовать акцию протеста под названием "Он нам не Димон". Напомним, первая заявка на митинг на бульваре Энтузиастов была отклонена по причине проведения там в этот же день и в это же время другого мероприятия (какого - не указано). В понедельник активист Дмитрий Тетерин подал новую заявку - на проведение в это воскресенье пикета на площади Азатлык. Однако и ее мэрия отклонила, по словам Дмитрия, без объяснения причины. В обоих случаях муниципалитет не проедложил альтернативного места проведения акции.
На 26 марта намечена общероссийская акция протеста "Он нам не Димон", как призыв к властям страны провести расследование фактов, озвученных в одноименном фильме-расследовании об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Между тем еще один известный общественный активист в Челнах Раушан Валиуллин намерен судиться с администрацией города на основании 226 статьи Кодекса административного судопроизводства.
"Буду судиться с мэрией г. Набережные Челны в связи с тем, что там нарушают мое конституционное право на участие в митингах и пикетированиях" - написал Валиуллин на своей страничке в Фейсбуке. Несостоявшиеся участники митинга собираются выйти на одиночные пикеты.
Комментарии посетителей
Поправьте: поскользнулись. Грамотеи(((
.....многие газетенки разнесли, что коль не в этом так в 2018 году поедет....Могу предположить с вероятностью...
Сенатору,хотелось бы напомнить.... Золушка изначально была пропагондоном, и не более. Законы Украины были ...
Да Карина. Вы как будто на Луне живете! Представьте где ребенок в саду может взять таблетки? Явно из дома...
Если власть, запрещая проводить массовое мероприятие ( митинг) в определённом испрашиваемом организаторами...
Это повторяется из года в год..А зачем чистить если никого не штрафуют. А под окнами 1 этажа дома32/04 стоит...
5 лет назад, поневоле пришлось мне тащиться фактически пешком от этого места (что на фото), точнее старт был с...
Мужа тоже надо наказать...за соучастие и попустительство. А может и подстрекательство. Он, что, не знал, что...
Вот это жесть!!! Стерилизовать мамашу надо. Был бы я мужем, задушил бы ее собственными руками. Совсем женщины...
С каких пор “ходить” это стало “За космос! За Спорт” ? До Елабуги можно и добежать лёгким бегом - это было бы...
Отныне покупаю молоко ТОЛЬКО в прозрачных бутылках !!!
будет арендная плата за доступ к барбекю... - кто её будет собирать? поставят кабинку и кассовый аппарат? а...
Экономят на здоровье людей.
Пишете бред. Воспитатели не могут уследить за 40 детьми в группе. Приучайте своих отпрысков сами к порядку, а...
Значит СПУРТ банк скоро тоже накроется. А жаль приятно было с ним работать, без проблем.
Понятно, что виноваты воспитали, не досмотрели. Как можно не увидеть, что дети едят таблетки? За это...
Вот это да! Наши УК не выполняют все пункты Правил благоустройства! Оценка за их работу1! А мы им...
Ну о какой репутации идет речь? Сказано же - “информационная атака”, а сам банк белый и пушистый.
КРУТО!
И Хазеева тоже надо отправить на вертолете.и раскалоть его по земельным вопросам которые он решал для своих...