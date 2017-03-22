Мэрия Челнов вновь отказалась согласовать акцию протеста под названием “Он нам не Димон”

Мэрия Набережных Челнов вновь отказалась согласовать акцию протеста под названием "Он нам не Димон". Напомним, первая заявка на митинг на бульваре Энтузиастов была отклонена по причине проведения там в этот же день и в это же время другого мероприятия (какого - не указано). В понедельник активист Дмитрий Тетерин подал новую заявку - на проведение в это воскресенье пикета на площади Азатлык. Однако и ее мэрия отклонила, по словам Дмитрия, без объяснения причины. В обоих случаях муниципалитет не проедложил альтернативного места проведения акции.

На 26 марта намечена общероссийская акция протеста "Он нам не Димон", как призыв к властям страны провести расследование фактов, озвученных в одноименном фильме-расследовании об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Между тем еще один известный общественный активист в Челнах Раушан Валиуллин намерен судиться с администрацией города на основании 226 статьи Кодекса административного судопроизводства.

"Буду судиться с мэрией г. Набережные Челны в связи с тем, что там нарушают мое конституционное право на участие в митингах и пикетированиях" - написал Валиуллин на своей страничке в Фейсбуке. Несостоявшиеся участники митинга собираются выйти на одиночные пикеты.