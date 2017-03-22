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22 марта в 15:57
Депутатам Челнов предложили распределить бюджетные деньги, оставшиеся с 2016 года
Депутатам Челнов предложили распределить бюджетные деньги, оставшиеся с 2016 года

Сегодня в исполкоме города прошло совместное заседание пяти комиссий Городского Совета.

22 марта в 15:05
Мэрия Челнов вновь отказалась согласовать акцию протеста под названием “Он нам не Димон”
Мэрия Челнов вновь отказалась согласовать акцию протеста под названием “Он нам не Димон”

Челнинцы готовятся выйти 26 марта на одиночные пикеты, а так же подавать в суд на администрацию города.

22 марта в 14:24
В Татарстане создан «Фонд поддержки клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка»
В Татарстане создан «Фонд поддержки клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка»

Одним из четырех соучредителей фонда назначен заместитель заведующего кафедрой банковского дела КГФЭИ Булат Бакеев.

22 марта в 12:22
В РТ прекратят продажу жвачек с вопросом: “что надо успеть сделать перед смертью?”
В РТ прекратят продажу жвачек с вопросом: “что надо успеть сделать перед смертью?”

Родителей возмутили жвачки Five с игрой «Правда или действие», где нужно “поделиться своим ответом в сети” или «забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи!».
22 марта в 12:04
Полиция РТ ищет девушку, которая зарубила топором мать своего любовника
Полиция РТ ищет девушку, которая зарубила топором мать своего любовника

Тело пожилой женщины с рублеными ранами головы было обнаружено в подвале дома. Топор, которым была убита пенсионерка, полицейские нашли на кухне в пятнах крови.

22 марта в 11:56
Челнинцы пойдут в Елабугу пешком
Челнинцы пойдут в Елабугу пешком

Активисты, пропагандирующие здоровый образ жизни, приглашают всех желающих присоединится к ежегодной акции “В Елабугу пешком”.

22 марта в 11:33
В Татарстане женщина родила ребенка в ведро, мальчик погиб
В Татарстане женщина родила ребенка в ведро, мальчик погиб

По данным следствия, женщина родила жизнеспособного ребенка в домашних условиях. Мальчик лежал в ведре, пока не умер. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

22 марта в 10:29
Житель Тукаевского района получил 1,5 года условно за организацию притона
Житель Тукаевского района получил 1,5 года условно за организацию притона

В притоне под названием «Студентки», на съемной квартире в Нижнекамске, «работали» три девушки.

22 марта в 09:43
В Челнах из горящего подъезда эвакуировали 20 человек
В Челнах из горящего подъезда эвакуировали 20 человек

В одном из домов загорелась квартира на пятом этаже. Хозяин жилья безуспешно пытался справиться с огнем самостоятельно.

22 марта в 09:10
В краже из офиса Татфондбанка подозревают банковское руководство
В краже из офиса Татфондбанка подозревают банковское руководство

Руководитель и бывший контролер-кассир заключены под стражу, а старший бухгалтер-кассир помещена под домашний арест.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 11 от 22 марта, 2017г.
22 марта 2017г. 23:00

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в 15:05
Рубрика: Вечерка On-Line

Мэрия Челнов вновь отказалась согласовать акцию протеста под названием “Он нам не Димон”

Мэрия Челнов вновь отказалась согласовать акцию протеста под названием &#8220;Он нам не Димон&#8221;

Мэрия Набережных Челнов вновь отказалась согласовать акцию протеста под названием "Он нам не Димон". Напомним, первая заявка на митинг на бульваре Энтузиастов была отклонена по причине проведения там в этот же день и в это же время другого мероприятия (какого - не указано). В понедельник активист Дмитрий Тетерин подал новую заявку - на проведение в это воскресенье пикета на площади Азатлык. Однако и ее мэрия отклонила, по словам Дмитрия, без объяснения причины. В обоих случаях муниципалитет не проедложил альтернативного места проведения акции. 

На 26 марта намечена общероссийская акция протеста "Он нам не Димон", как призыв к властям страны провести расследование фактов, озвученных в одноименном фильме-расследовании об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Между тем еще один известный общественный активист в Челнах Раушан Валиуллин намерен судиться с администрацией города на основании 226 статьи Кодекса административного судопроизводства. 

"Буду судиться с мэрией г. Набережные Челны в связи с тем, что там нарушают мое конституционное право на участие в митингах и пикетированиях" - написал Валиуллин на своей страничке в Фейсбуке. Несостоявшиеся участники митинга собираются выйти на одиночные пикеты. 

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Комментарии:


. 22.03.2017 19:49

Если власть, запрещая проводить массовое мероприятие ( митинг) в определённом испрашиваемом организаторами месте, не предлагает альтернативное, считается, что она дала согласие проводить его в истребуемом месте. (Постановление КС РФ от 2013 года, точную дату и номер сейчас не напишу)

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