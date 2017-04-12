Мигрантов могут заставить депортироваться из России за свой счет

Мигрантов прибывающих в Россию планируют обязать иметь страховой полис на случай их административного выдворения или депортации. С инициативой выступил депутат Госудмы Владимир Сысоев, передает Russia Today.

По его словам, Россия занимает второе место по количеству мигрантов, их число составляет более 10 млн человек.

— Я предлагаю обязать мигрантов полностью оплачивать расходы за депортацию – это позволит не только существенно снизить затраты федерального бюджета на указанные мероприятия, но и ускорит высылку джентльменов удачи к себе на родину, – заявил Сысоев.

Законопроект будет рассмотрен 14 апреля 2017 года. При его принятии страховая сумма на депортацию составит 100 000 рублей.