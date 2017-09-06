Минэнерго предлагает запретить в России лампочки мощнее 50 Вт

Минэнерго РФ прорабатывает возможность запрета продажи в стране ламп накаливания мощностью свыше 50 ВТ. Об этом замминистра энергетики Антон Инюцын сообщил в кулуарах восточного экономического форума, пишет ТАСС.

Сейчас в России действует ограничение на производство и продажу ламп накаливания мощностью свыше 100 Вт.

«Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 Вт. Хотим экспертно обсудить, посчитать и с расчетами в правительство представить предложения», — сказал чиновник, подчеркнув, что одновременно необходимо создавать условия для снижения стоимости энергоэффективных ламп — с $ 3,5 до $ 1,5−2, как, например, в Индии.

По словам Инюцына, за последние 5 лет доля светодиодных ламп на российском рынке выросла с 2% до 28%. При этом в бюджетных учреждениях доля ламп накаливания остается порядка 20%, отметил он.