Минфин России начнет продажи «народных облигаций» 26 апреля

В России продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) для физических лиц начнутся завтра, 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

Продажи будут производиться в отделениях таких банков, как ВТБ 24 и Сбербанк.

Общий объем выпуска облигаций составит 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации будет равняться 1 тыс. рублей. Дата окончания размещения – 25 октября 2017 года.

Минимальное количество ОФЗ, доступных для приобретения одним физическим лицом по каждому поручению, составляет 30 штук, максимальное – 15 тыс.

Купонная ставка от первого купона к шестому будет расти – от 7,5 процента годовых до 10,5 процента.