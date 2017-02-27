Минфин выпустит облигации для населения в апреле 2017 года

Облигации федерального займа (ОФЗ) для населения будут выпущены в апреле этого года, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

«В этом году мы запускаем такой инструмент. Начало запуска в апреле текущего года», — сказал Силуанов.

По его словам, из главных привлекательных характеристик данного инструмента — 100-процентная надежность и ставки выше, чем у банковских депозитов.

Облигации будут выпускать на три года. Их можно будет приобрести в Сбербанке и ВТБ24, в том числе в режиме онлайн в приложениях этих банков. Инвестор сможет вложиться на сумму от 30 тыс. до 25 млн рублей в одном выпуске, номинал бумаги составит 1 тыс. рублей. Силуанов уточнил, что досрочное погашение ценных бумаг будет возможно на определенных условиях.

По его словам, объем выпуска составит 20–30 млрд рублей в год. Если интерес граждан будет выше, то объем заимствований после 2017 года может быть увеличен, а условия — изменены с учетом интересов участников рынка, отметил министр.

Планируется, что доходность по облигациям будет выше банковских депозитов примерно на 0,5 процентных пункта.