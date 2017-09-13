Минимальная цена на пачку сигарет может достичь 150 рублей

Евразийская антитабачная коалиция обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением довести акцизы до среднеевропейского уровня — в таком случае минимальная стоимость пачки сигарет в стране может превысить 150 рублей, пишет «Российская газета».

По мнению авторов обращения, темп роста акцизов на табак в ближайшие 5 лет может сильно снизиться, что приведет к «эпидемии табакокурения» и, как следствие, росту заболеваемости и смертности. Чтобы избежать подобного развития событий, антитабачная коалиция настаивает на повышении акцизов на табачные изделия.

«К 2022 году ставка акциза ожидается лишь 35 евро за 1000 штук, в то время как в Евросоюзе минимальная ставка акциза на сигареты уже сейчас составляет 90 евро», — отмечают инициаторы обращения.

Совет Евразийской экономической комиссии 15 сентября планирует рассмотреть новые ставки акцизов на табак для Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России.



