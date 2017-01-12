Минимальная цена на водку в России повысится до 219 рублей за поллитра, сейчас она составляет 190 рублей. Таким образом, рост составит 15 процентов. Об этом сообщается в приказе Минфина, размещенном на портале раскрытия информации госорганами.
Подорожают и другие виды крепкого алкоголя - с содержанием спирта от 28 процентов, причем увеличение цены ждет как опт, так и розницу. Исключение делается только для бренди, коньяка и иной алкогольной продукции, сделанной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов.
В пояснительной записке к документу говорится, что подорожанию крепкого алкоголя способствуют такие факторы, как рост акцизов, тарифов на электричество, инфляция, увеличение всех остальных затрат производителей, таких как на аренда помещений, рекламные акции, зарплата персонала, налоги на землю, имущество, транспорт и другие.
Как поделился с rg.ru директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский, проблемы с пьянством и высокая смертность из-за него в России обусловлены, в частности, структурой потребления алкоголя. В основном у нас люди предпочитают крепкие напитки, в то время как на западе - легкие, вино или пиво. И рост цен на крепкий алкоголь мог бы «переориентировать» россиян на более легкие и безопасные напитки.
Напомним, речь идет об официальной минимальной цене на водку, ниже которой продавать ее в магазинах нельзя. Планка устанавливается, в частности, для того, чтобы не допустить появление на прилавках магазинов дешевых фальсификатов в условиях повышения себестоимости производства легального алкоголя.
Комментарии посетителей
че за херня. обкурился наверно
Перезагрузись, придурок
Таблетки для похудения в 16 лет.Видать свинья была мама не горюй.
А вот такие тупые и продажные, готовые на всё ради нескольких десятков рублей, видимо, готовы и к тому, что...
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