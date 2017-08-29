Министерство экономики Татарстана: Елизавета Пескова ошиблась

Пресс-служба министерства экономики РТ прислала в редакцию "Вечерних Челнов" письмо- пояснение в связи с публикацией Елизаветы Песковой в Instagram. Напомним, дочь пресс-секретаря Президента РФ обвинила ведомство в воровстве идеи ее друга.

"В связи с публикацией Елизаветы Песковой в Instagram и многочисленными интерпретациями в прессе сообщаем, что министр экономики Республики Татарстан участие в летнем кампусе Президентской академии в этом году не принимал. Также обращаем внимание, что проект о создании базы данных резюме студентов не относится к компетенции министерства экономики Республики Татарстан. Возможно, министерство экономики указано по ошибке" - говорится в сообщении.