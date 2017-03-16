Министру образования РТ предложили увеличить перемены в школах

Длительность перемен в школах могут увеличить, потому что дети не успевают поесть горячие блюда. С предложением об увеличении длительности перемен к министру образования РТ Энгелю Фаттахову обратилась директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Гузель Ананьева (департамент поставляет питание в казанские школы), сообщает портал e-Kazan.ru.

86% родителей казанских школьников отмечают, что дети не успевают получить горячее питание за перемену. В министерстве образования обещали оказать содействие департаменту.

Напомним, что челнинские родители также жалуются на то, что их детям приходится есть холодную пищу.

– По СанПиНу предусмотрено предварительное накрытие столов. Чтобы за 10-15 минут ребенок успел спуститься, помыть руки, покушать и обратно в класс прийти. Поэтому мы делаем предварительное накрытие столов. И, конечно, все немножечко остывает, – прокомментировала эту ситуацию генеральный директор ООО «Школьное питание» Валентина Гусева.