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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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16 марта 2017г. 23:32

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ГлавнаяВечерка On-Line
в 10:43
Рубрика: Вечерка On-Line

Министру образования РТ предложили увеличить перемены в школах

Министру образования РТ предложили увеличить перемены в школах

Длительность перемен в школах могут увеличить, потому что дети не успевают поесть горячие блюда. С предложением об увеличении длительности перемен к министру образования РТ Энгелю Фаттахову обратилась директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Гузель Ананьева (департамент поставляет питание в казанские школы), сообщает портал e-Kazan.ru.

86% родителей казанских школьников отмечают, что дети не успевают получить горячее питание за перемену. В министерстве образования обещали оказать содействие департаменту. 

Напомним, что челнинские родители также жалуются на то, что их детям приходится есть холодную пищу.

– По СанПиНу предусмотрено предварительное накрытие столов. Чтобы за 10-15 минут ребенок успел спуститься, помыть руки, покушать и обратно в класс прийти. Поэтому мы делаем предварительное накрытие столов. И, конечно, все немножечко остывает, – прокомментировала эту ситуацию генеральный директор ООО «Школьное питание» Валентина Гусева.

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Комментарии:


. 16.03.2017 12:24

Увеличить перемены...Ага...и после 6 урока дети будут к ужину приходить домой...
И ещё  домашенн задание делать...

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. 16.03.2017 20:17

Итак перемены, когда дети обедают, по 15мин. для старших и 20- для младших. Куда ещё увеличивать, только есть в школе и будем.

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