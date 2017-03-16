Министру образования РТ предложили увеличить перемены в школах

Длительность перемен в школах могут увеличить, потому что дети не успевают поесть горячие блюда. С предложением об увеличении длительности перемен к министру образования РТ Энгелю Фаттахову обратилась директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Гузель Ананьева (департамент поставляет питание в казанские школы), сообщает портал e-Kazan.ru.
86% родителей казанских школьников отмечают, что дети не успевают получить горячее питание за перемену. В министерстве образования обещали оказать содействие департаменту.
Напомним, что челнинские родители также жалуются на то, что их детям приходится есть холодную пищу.
– По СанПиНу предусмотрено предварительное накрытие столов. Чтобы за 10-15 минут ребенок успел спуститься, помыть руки, покушать и обратно в класс прийти. Поэтому мы делаем предварительное накрытие столов. И, конечно, все немножечко остывает, – прокомментировала эту ситуацию генеральный директор ООО «Школьное питание» Валентина Гусева.
Комментарии посетителей
Нас никто не победит!
Цель Навального- стать президентом, а не сделать жизнь большинства населения лучше в материальном плане....
Итак перемены, когда дети обедают, по 15мин. для старших и 20- для младших. Куда ещё увеличивать, только есть в...
Увеличить перемены...Ага...и после 6 урока дети будут к ужину приходить домой... И ещё домашенн задание...
продублирует обещание ельцина, - и шансы повысятся.
В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
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Да он как только стал председателем сразу 4 огромных дома построил-себе и детям.Чтоб они сгорели все....До него...