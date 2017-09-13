Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» бельгийский завод подгузников

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов побывал на открытии нового завода бельгийской компании «Драйлок-Технолоджиз» в ОЭЗ «Алабуга», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. Компания занимается производством санитарно-гигиенической продукции для женщин, детей и маломобильных групп населения. Завод рассчитан на 14 линий производства, на данный момент запущено 4. По расчетам руководства компании при максимальной загрузке завод сможет производить до 3 — 3,5 млрд подгузников в год и выйти на полную окупаемость в течении 5 лет. Стоит отметить, что компания уже имеет производственную площадку в Нижнем Новгороде.

Компания стала резидентом ОЭЗ «Алабуга» ещё в 2013-ом году, но из-за сложившейся в 2014-ом сложной внешнеполитической ситуации строительство завода было остановлено. В 2015-ом инвестор принял решение возобновить реализацию проекта.