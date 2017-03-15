Минниханов приедет на открытие нового производственного комплекса АГРОСИЛА

Торжественная церемония открытия производственного комплекса АГРОСИЛА «Челны-МПК» состоится 17 марта. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

На этом производстве будут работать автоматизированные линии по производству готовой продукции из мяса птицы: колбасы, варено-копченые изделия и полуфабрикаты. Кроме того, здесь откроются линии по производству маринованных продуктов для сети ресторанов быстрого питания. На заводе подготовлен роботизированный склад готовой продукции.

Кстати, в строительство нового комплекса холдинг вложено 3 миллиарда рублей, из них более половины затрачено на технологическое оснащение объекта.