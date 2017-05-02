Минобороны РФ показало кота, участвовавшего в походе ВМФ к Сирии

Минобороны РФ поделилось в своем аккаунте в «Твиттере» фотографией кота, который стал участником дальнего похода боевых кораблей ВМФ России к сирийским берегам, сообщает «БИЗНЕС Online».

В комментариях к публикации с этой же фотографией на странице ведомства в «Фейсбуке» поинтересовались, почему у кота нет клички, и предложили несколько своих вариантов имени: Матроскин, Рыжик капитан и другие.

На фотографию обратил внимание и британский таблоид The Telegraph. «ВМФ России гордится своими кошками. Хотя Россия и Запад имеют много различий, есть одна вещь, которая их объединяет, — „кошачья“ одержимость», — пишет издание.