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02 мая в 19:12
Челнинцы заразились мышиной лихорадкой на своих дачах
Челнинцы заразились мышиной лихорадкой на своих дачах

Санитарные врачи города предупреждают: от садового участка до тяжелого заболевания один шаг, если не провести уборку домика правильно - с дезинфицирующими средствами.

02 мая в 19:05
Низкопольные электробусы «КАМАЗ»  будут возить жителей Липецка
Низкопольные электробусы «КАМАЗ»  будут возить жителей Липецка

Транспорт адаптирован для маломобильных групп пассажиров, оснащен видеокамерами и спутниковой навигацией, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

02 мая в 08:55
В Челнах не смогли найти мужчину, прыгнувшего в воду с моста
В Челнах не смогли найти мужчину, прыгнувшего в воду с моста

На место происшествия выехали спасатели. Они спустили на воду моторную лодку и начали производить поиск методом траления того места, где, предположительно, утонул мужчина.
02 мая в 08:33
В Татарстане начался сезон активности клещей
В Татарстане начался сезон активности клещей

С начала сезона появились первые пострадавшие: покусан 21 житель республики. Врачи не рекомендуют снимать клеща самостоятельно: под кожей может остаться голова насекомого.

02 мая в 08:22
Минобороны РФ показало кота, участвовавшего в походе ВМФ к Сирии
Минобороны РФ показало кота, участвовавшего в походе ВМФ к Сирии

На фото обратил внимание и британский таблоид The Telegraph: «ВМФ России гордится своими кошками. Хотя Россия и Запад имеют много различий, есть одна вещь, которая объединяет, — „кошачья“ одержимость”.

02 мая в 08:07
В РТ в страшном ДТП погибли пять человек, в том числе младенец
В РТ в страшном ДТП погибли пять человек, в том числе младенец

Предварительно, водитель Peugeot 4007 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford, который развернуло, и в него врезалась двигавшаяся в попутном направлении “Лада Приора”.
02 мая в 07:56
Более 30 тысяч челнинцев вышли на первомайскую демонстрацию
Более 30 тысяч челнинцев вышли на первомайскую демонстрацию

Праздник Весны и Труда в Набережных Челнах начался с шествия по проспекту Мира.

30 апреля в 16:01
Жена президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году
Жена президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году

Доходы супруги президента Татарстана — Гульсины Миннихановой в 2016 году составили 2,35 млрд рублей, главы республики — 7,5 млн рублей.

30 апреля в 14:12
Прокуратура потребовала наказать учителя из Челнов за грубое отношение с детьми
Прокуратура потребовала наказать учителя из Челнов за грубое отношение с детьми

Городская прокуратура по поручению Илдуса Нафикова завершила проверку скандальной видеозаписи из школы Челнов.

28 апреля в 16:22
Челнинец ударил мальчика ножом в живот
Челнинец ударил мальчика ножом в живот

К 160 часам обязательных работ приговорил суд Челнов 57-летнего местного жителя Марата Саитхаджаева, набросившегося с ножом на ребенка.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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03 мая 2017г. 02:38

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в 08:22
Рубрика: Вечерка On-Line

Минобороны РФ показало кота, участвовавшего в походе ВМФ к Сирии

Минобороны РФ показало кота, участвовавшего в походе ВМФ к Сирии

Минобороны РФ поделилось в своем аккаунте в «Твиттере» фотографией кота, который стал участником дальнего похода боевых кораблей ВМФ России к сирийским берегам, сообщает  «БИЗНЕС Online».

В комментариях к публикации с этой же фотографией на странице ведомства в «Фейсбуке» поинтересовались, почему у кота нет клички, и предложили несколько своих вариантов имени: Матроскин, Рыжик капитан и другие.

На фотографию обратил внимание и британский таблоид The Telegraph. «ВМФ России гордится своими кошками. Хотя Россия и Запад имеют много различий, есть одна вещь, которая их объединяет, — „кошачья“ одержимость», — пишет издание.

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