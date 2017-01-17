Минобрнауки РТ перевело мультсериал «Фиксики» на татарский язык

Министерство образования и науки Республики Татарстан в рамках государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014−2020 годы» перевел на татарский язык популярный мультипликационный сериал "Фиксики", сообщает пресс-служба ведомства.

Дубляж сделала компания «Наследие нашего народа» по заказу минобрнауки РТ. Все 60 серии мультсериала на татарском языке можно посмотреть на сайте ведомства.

“Фиксики” – один из самых популярных сериалов, вызвавший равный интерес как у детей, так и у их родителей. Мультфильм насыщен многочисленными терминами и является познавательным сериаломю. Поэтому просмотр “Фиксиков” на татарском языке – это удобная форма обучения детей родному языку.

Для сведения. Ранее компанией «Наследие нашего народа» по заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан был сделан дубляж известных отечественных мультипликационных фильмов производства «Союзмультфильм», таких как «Трое из Простоквашино», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», «Львенок и Черепаха», «Двенадцать месяцев», «38 попугаев», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Котенок Гав», «Золушка» и многие другие.