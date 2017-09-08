Минобрнауки РТ: татарский язык останется обязательным

Накануне вечером на сайте Министерства образования и науки РТ появилось официальное разъяснение позиции ведомства по-поводу изучения татарского языка:

"В связи с поступлением отдельных обращений граждан и распространением в социальных сетях призывов к отказу от изучения татарского языка Министерство образования и науки Республики Татарстан сообщает следующее.

Конституция Российской Федерации (статья 68) признает за республиками, входящими в состав Российской Федерации, право устанавливать государственные языки субъекта Российской Федерации.

В качестве государственного языка Республики Татарстан Конституцией Республики Татарстан (статья 8) и Законом Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» устанавливается наряду с русским татарский язык.

В соответствии с федеральным законодательством законами Республики Татарстан «Об образовании» и «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» предусмотрено его изучение как государственного языка Республики Татарстан в сфере общего образования.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2004 г. № 16-П изучение в общеобразовательных учреждениях русского и татарского языков как государственных языков в Республике Татарстан признано не противоречащим Конституции Российской Федерации. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ. Таким образом, распространяемые в социальных сетях призывы (и образцы заявлений) по отказу от изучения татарского языка, противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение родителей учащихся".

Родители, не согласные с этой позицией, уже готовят жалобы в Прокуратуру РФ. Напомним, ранее на сайте Кремля России был опубликован перечень поручений Президента РФ. В числе прочих, Владимир Путин дал указание Прокуратуре и Рособрнадзору пресечь факты недобровольного изучения национальных языков в субъектах РФ. После этого многие родители учеников татарстанских школ написали заявления на отказ от обязательного изучения детьми неродного татарского языка.