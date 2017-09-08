Минобрнауки РТ: татарский язык останется обязательным

Накануне вечером на сайте Министерства образования и науки РТ появилось официальное разъяснение позиции ведомства по-поводу изучения татарского языка:
"В связи с поступлением отдельных обращений граждан и распространением в социальных сетях призывов к отказу от изучения татарского языка Министерство образования и науки Республики Татарстан сообщает следующее.
Конституция Российской Федерации (статья 68) признает за республиками, входящими в состав Российской Федерации, право устанавливать государственные языки субъекта Российской Федерации.
В качестве государственного языка Республики Татарстан Конституцией Республики Татарстан (статья 8) и Законом Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» устанавливается наряду с русским татарский язык.
В соответствии с федеральным законодательством законами Республики Татарстан «Об образовании» и «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» предусмотрено его изучение как государственного языка Республики Татарстан в сфере общего образования.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2004 г. № 16-П изучение в общеобразовательных учреждениях русского и татарского языков как государственных языков в Республике Татарстан признано не противоречащим Конституции Российской Федерации. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ. Таким образом, распространяемые в социальных сетях призывы (и образцы заявлений) по отказу от изучения татарского языка, противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение родителей учащихся".
Родители, не согласные с этой позицией, уже готовят жалобы в Прокуратуру РФ. Напомним, ранее на сайте Кремля России был опубликован перечень поручений Президента РФ. В числе прочих, Владимир Путин дал указание Прокуратуре и Рособрнадзору пресечь факты недобровольного изучения национальных языков в субъектах РФ. После этого многие родители учеников татарстанских школ написали заявления на отказ от обязательного изучения детьми неродного татарского языка.
Комментарии посетителей
кто б сомневался...
После 1 сентября родители школьников в Татарстане стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях с...
Значит, по всей стране должно быть единое образовательное пространство. Значит ШАБЛОН!
“обычный школьный” мел раньше изготавливали с добавлением клея ПВА... Так что его есть...бррр....
А в шаблоне, наверное, есть ссылки на конкретные законы. А законы те о том, что наше государство гарантирует...
Жить по шаблону, писать по шаблону, жаловаться по шаблону. Все по шаблону.
...Чувство неполноценности что ли?” Задайте этот вопрос себе! Вы неверующая, поэтому ,Вам кажется, все мешает. ...
Этих шайтанов накажет Всевышний Иншаалах , эти нелюди ответят за кровь не винных. АллахуАкбар
вы наверное чиновник? или главный врач этой больницы? определил это по тому, как озвучиваете мечту всех...
Демонстративность есть не только в отправлении мусульманских обрядов, Вы о том забыли написать. Веруешь-не...
Мне тоже завывания эти мешают и почему я вообще их слушать должна? Почему в конце концов у нас наказывают за...
Пишите заявления вшколу и прокуратуру рф и минобр рф. есть группа где лежат шаблоны готовые для заявлений....
Человеку, который не выше и себя не слышит, Вам переехать жить ближе к церкви или в деревню, там колокольный...
Видимо, этот жалобщик его у себя в штанах очень глубоко спрятал? Наверное, с чувством собственного...
Убогими обычно называют тех, кому “плюй в глаза, а им это божья роса”. С ними можно творить всё, что угодно, они...
неправильно вы нас понимаете - наоборот, нам всё нравится: и рваные старые пелёнки (зря там решили новые...
Ну и кому, уважаемые налогоплательщики, это надо было? Пора в Могадишо сабантуи устраивать, пусть туда...
Такое ощущение, что одни убогие и обиженные жизнью пишут. Не нравится государственная медицина, идите в...
+150% и +100 пудов... про конверты особенно правильно - меньше писания для пиариния и больше конвертов с билетами и...
и медики эти просто - ППЦ ППЦ, че там еще диагностировать, жизнь, што ли ? если (цитирую) - “мужчина под окнами, в...