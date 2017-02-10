Минпромторг назвал продукты, которые малоимущие смогут купить по продкартам

В Минпромторге раскрыли новые детали программы адресной продовольственной помощи малоимущим. На продуктовые карточки можно будет купить практически любые продукты питания отечественного производства, а также саженцы, корма для сельскохозяйственных животных и семена, пишет Рамблер. Как и предполагалось изначально, алкоголь и табак россияне по этим карточкам приобрести не смогут, так же как и другие «вредные» продукты, пояснили в ведомстве.
Перечень допущенных к участию продуктов ведомство разрабатывало, руководствуясь советами Минздрава. В него входят молочные, мясные продукты, рыба и рыбопродукты, картофель, овощи, бахчевые, свежие фрукты, растительное масло, яйца, питьевая вода, соль, сахар, макароны, мука, крупы и сухофрукты, передает РИА Новости.
Ставка изначально делалась на свежие и полезные продукты. Примечательно, что ранее речь шла о скоропортящейся продукции, а не о крупах.Глава Минпромторга ранее сообщал, что продовольственные карточки могут ввести в этом году. Теперь стало известно, что работать они будут на базе платежной системы «Мир» и действующих механизмов процессинга, уточняет ТАСС.
«Добавятся лишь специальные функции автоматического контроля за тем, допустимый ли товар приобретается, или нет. Если нет, система не пропустит такую покупку», - говорят в Минпромторге.Специально создавать торговую сеть под проект не станут: предполагается, что карты можно будет использовать во всех магазинах, которые будут готовы работать в предложенной системе.
Комментарии посетителей
какую бы хрень не писали про нашего мэра магдеева н г к нему не прилипнет потому что он человек которого...
херня какаято
Эх, люди, люди ... Вальшин дает вам всем простить его и проявить великодушие. Давно ли вы дарили радость...
Так и НАХ-хаус в свою деревню обратно любоваться голыми мужскими задницами. Что вы в городе то делаете ? PS:...
у нас в деревне есть постоянный критик поссовета, вот уже лет десять он приходит к поссовету и кричит им...
В 1941 г. ей было 20 лет, в силу возраста она не могла работать секретарем райкома партии, для этого нужен был...
Рустам Минеханов сделал хадж ..умру..Так сделай так.
По-моему, это единственный здесь постоянный комментатор. Им гордиться нужно:)
закатилась наверно
тут все дело в личности еретнова. сытый голодного не разумеет, а как известно сергей из хорошей семьи. потом...
Все политики в ходе эволюции проходят стадию “еретнова”, окукливаются и вылетают в большой мир, в отличии от ...
Как говорил небезысвестный мастер ШВГ во время сеансов магии по распределению земли : “решить не значит...
антибиотики детям не игрушка
“...подурнело после того, как он съел в «Мадине» салат из капусты, суп «Шурпа» и котлеты, 3 жареных гуся, 2...
Был случай, когда в кафе “Эльф” отравилось несколько человек, люди в больницу попали. А кафе тогда не закрыли....
” Я считаю, что надо ... ” - еще один счетовод. Сначала мелочь у себя в карманах пересчитай, вдруг на фанфурик не...
Не выйдет что ? Если вы сочли себя гомиком, закиданным как...ми, я здесь при чем ?
Халяльной. PS: Че это сразу - кошерной ? Причем здесь кашрут ?
Мимо :)))))) Не тратьте на меня какашки, у вас ничего не выйдет.
Простите, вы гомосексуалист ? Которому нравится , когда его закидывают какашками ? Смелое признание,...