Минпромторг назвал продукты, которые малоимущие смогут купить по продкартам

В Минпромторге раскрыли новые детали программы адресной продовольственной помощи малоимущим. На продуктовые карточки можно будет купить практически любые продукты питания отечественного производства, а также саженцы, корма для сельскохозяйственных животных и семена, пишет Рамблер. Как и предполагалось изначально, алкоголь и табак россияне по этим карточкам приобрести не смогут, так же как и другие «вредные» продукты, пояснили в ведомстве.

Перечень допущенных к участию продуктов ведомство разрабатывало, руководствуясь советами Минздрава. В него входят молочные, мясные продукты, рыба и рыбопродукты, картофель, овощи, бахчевые, свежие фрукты, растительное масло, яйца, питьевая вода, соль, сахар, макароны, мука, крупы и сухофрукты, передает РИА Новости.

Ставка изначально делалась на свежие и полезные продукты. Примечательно, что ранее речь шла о скоропортящейся продукции, а не о крупах.Глава Минпромторга ранее сообщал, что продовольственные карточки могут ввести в этом году. Теперь стало известно, что работать они будут на базе платежной системы «Мир» и действующих механизмов процессинга, уточняет ТАСС.

«Добавятся лишь специальные функции автоматического контроля за тем, допустимый ли товар приобретается, или нет. Если нет, система не пропустит такую покупку», - говорят в Минпромторге.Специально создавать торговую сеть под проект не станут: предполагается, что карты можно будет использовать во всех магазинах, которые будут готовы работать в предложенной системе.