Минсвязи РФ представило новый дизайн паспорта болельщика ЧМ-2018

Минкомсвязи утвердило новый дизайн паспорта болельщика Чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Для посещения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года зрителям необходимо будет оформить новый паспорт болельщика. Они смогут подать заявку и получить FAN ID после приобретения билетов на турнир», — заявил замдиректора департамента реализации стратегических проектов минкомсвязи РФ Андрей Романков.
Отмечается, что паспорт болельщика вместе с билетом на матч дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения мундиаля и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.
Для иностранцев он даст право безвизового пребывания на территории России в период, начинающийся за десять дней до даты проведения первого матча чемпионата и оканчивающийся через десять дней после даты последнего матча.
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