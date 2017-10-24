Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения

В 33 городах и районах РТ будет установлено почти 350 камер видеонаблюдения. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок — тендер начальной стоимостью 2,63 млн рублей опубликовало минсвязи РТ.
Фото: «БИЗНЕС Online»
Согласно техзаданию, 110 камер появится в Казани, 15 — в Альметьевске, около 10 — в Елабуге, более 40 — в Нижнекамске; в других городах и районах будет установлено в среднем от 3 до 10 камер. В столице РТ камеры появятся на нескольких крупных улицах, в том числе Восстания, Декабристов, Адоратского, пр. Ямашева, Павлюхина, около генконсульства Турции на ул. Муштари, а также под мостом Миллениум и под Ленинской дамбой.
Камеры устанавливаются с целью обеспечения «общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Татарстан», указано в документе. Видео с камер должны транслироваться в реальном времени в территориальных подразделениях МВД. Также должна быть возможность экстренного отключения интернет-трансляции «в оперативных интересах», в том числе для проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами и спецслужбами, сказано в техзадании.
Все работы по установке и организации видеонаблюдения должны быть выполнены в срок с 1 по 31 декабря этого года, источник финансирования — бюджет РТ.
В июле минсвязи сообщало, что в Татарстане в рамках реализации программы «Безопасный город» действуют уже более 48 тыс. камер видеонаблюдения, 9,5 тыс. из которых установлены для обзора прилегающей к многоквартирным домам территории, пишет «БИЗНЕС Online».
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