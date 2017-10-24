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24 октября в 08:47
Челнинский бюджет стал приносить доходы
Челнинский бюджет стал приносить доходы

Суммарный доход Набережных Челнов за 9 месяцев 2017 года находится на отметке в 6 млрд 353 млн рублей. Из этой суммы 3 млрд 457 млн рублей получены за счет собственных доходов.

24 октября в 08:33
В Челнах нашли пропавшего 12-летнего мальчика
В Челнах нашли пропавшего 12-летнего мальчика

12-летний школьник пропал накануне, около четырех часов дня.

24 октября в 08:27
Житель РТ в автомобиле “скорой” упал на годовалого сына: ребенок скончался
Житель РТ в автомобиле “скорой” упал на годовалого сына: ребенок скончался

В больницу вместе с сыном поехал 28-летний отец. Будучи в нетрезвом состоянии, по пути следования мужчина пошатнулся и упал на ребенка. Спустя два часа мальчик скончался в больнице.
24 октября в 08:22
Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык
Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык

Соответствующее открытое письмо было опубликовано в группе в соцсети под названием «Татары за Собчак». Активисты также обращают внимание, что татары — второй по численности народ в РФ.
24 октября в 08:16
Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения
Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения

Камеры устанавливаются с целью обеспечения «общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Татарстан».
24 октября в 08:08
Челнинец выращивал марихуану в теплице на подоконнике
Челнинец выращивал марихуану в теплице на подоконнике

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД города задержали 32-летнего челнинца по подозрению в сбыте более 2 гр. марихуаны.

23 октября в 16:02
В Челнах разработали интерактивную карту пунктов приема ламп и батареек
В Челнах разработали интерактивную карту пунктов приема ламп и батареек

Недопустимо выбрасывать отработанные лампы вместе с обычным мусором, превращая его в ртутьсодержащие отходы, которые загрязняют парами подъезды жилых домов.

23 октября в 15:05
Космонавт сфотографировал Казань с орбиты земли
Космонавт сфотографировал Казань с орбиты земли

Сергей Рязанский отметил, что столица Татарстана отлично смотрится с борта МКС.

23 октября в 12:40
Активисты Елабуги попросили Леонида Барышева отменить показ «Матильды»
Активисты Елабуги попросили Леонида Барышева отменить показ «Матильды»

Сюжет картины от начала до конца не соответствует исторической действительности, считают они.

23 октября в 11:30
Коммунальщики Челнов: Дороги обработаны против гололеда
Коммунальщики Челнов: Дороги обработаны против гололеда

По заявлению администрации города, она держит ситуацию с погодными условиями под контролем.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 08:16
Рубрика: Вечерка On-Line

Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения

Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения

В 33 городах и районах РТ будет установлено почти 350 камер видеонаблюдения. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок — тендер начальной стоимостью 2,63 млн рублей опубликовало минсвязи РТ.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Согласно техзаданию, 110 камер появится в Казани, 15 — в Альметьевске, около 10 — в Елабуге, более 40 — в Нижнекамске; в других городах и районах будет установлено в среднем от 3 до 10 камер. В столице РТ камеры появятся на нескольких крупных улицах, в том числе Восстания, Декабристов, Адоратского, пр. Ямашева, Павлюхина, около генконсульства Турции на ул. Муштари, а также под мостом Миллениум и под Ленинской дамбой.

Камеры устанавливаются с целью обеспечения «общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Татарстан», указано в документе. Видео с камер должны транслироваться в реальном времени в территориальных подразделениях МВД. Также должна быть возможность экстренного отключения интернет-трансляции «в оперативных интересах», в том числе для проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами и спецслужбами, сказано в техзадании.

Все работы по установке и организации видеонаблюдения должны быть выполнены в срок с 1 по 31 декабря этого года, источник финансирования — бюджет РТ.

В июле минсвязи сообщало, что в Татарстане в рамках реализации программы «Безопасный город» действуют уже более 48 тыс. камер видеонаблюдения, 9,5 тыс. из которых установлены для обзора прилегающей к многоквартирным домам территории, пишет «БИЗНЕС Online».

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