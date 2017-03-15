Минтруд России хочет запретить чиновникам критиковать руководство в интернете

Минтруд РФ разрабатывает поправки в «Общие принципы служебного поведения госслужащих» — чиновникам могут запретить публично критиковать руководство, в том числе в интернете.

«На данном этапе мы вырабатываем различные подходы и предложения с участием экспертного и научного сообщества. В обсуждении участвуют федеральные органы исполнительной власти, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, Российская академия государственной службы при президенте и экспертные структуры», — сообщил «Известиям» глава департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы минтруда Дмитрий Баснак.

По его словам, конкретные предложения должны появиться уже до 1 июля 2017 года.

Как стало известно ранее, российских чиновников собираются обязать отчитываться перед работодателем о своих аккаунтах в соцсетях, блогах и форумах. Отмечалось, что впервые такой отчет госслужащим придется подать до 1 апреля 2017 года. Если чиновник не предоставит необходимую информацию или не захочет этого делать, ему грозит увольнение. Целью нововведения является обеспечение соблюдения норм профессиональной этики.

Ранее также сообщалось, что российским чиновникам может грозить дисциплинарное взыскание и даже увольнение за использование несертифицированных приложений, таких как WhatsApp, Viber и Telegram.