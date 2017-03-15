Минтруд России хочет запретить чиновникам критиковать руководство в интернете

Минтруд РФ разрабатывает поправки в «Общие принципы служебного поведения госслужащих» — чиновникам могут запретить публично критиковать руководство, в том числе в интернете.
«На данном этапе мы вырабатываем различные подходы и предложения с участием экспертного и научного сообщества. В обсуждении участвуют федеральные органы исполнительной власти, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, Российская академия государственной службы при президенте и экспертные структуры», — сообщил «Известиям» глава департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы минтруда Дмитрий Баснак.
По его словам, конкретные предложения должны появиться уже до 1 июля 2017 года.
Как стало известно ранее, российских чиновников собираются обязать отчитываться перед работодателем о своих аккаунтах в соцсетях, блогах и форумах. Отмечалось, что впервые такой отчет госслужащим придется подать до 1 апреля 2017 года. Если чиновник не предоставит необходимую информацию или не захочет этого делать, ему грозит увольнение. Целью нововведения является обеспечение соблюдения норм профессиональной этики.
Ранее также сообщалось, что российским чиновникам может грозить дисциплинарное взыскание и даже увольнение за использование несертифицированных приложений, таких как WhatsApp, Viber и Telegram.
Комментарии посетителей
В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста
Молодцы, действительно многие прочтут, особенно пенсионеры.
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