Минтруд России предлагает выдавать для новорожденных бесплатные наборы

По данным газеты «Известия», это предусмотрено проектом плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства, который может вступить в силу уже в будущем году. «Согласно проекту, каждый новорожденный в стране будет получать подарок. Его вручат матери при выходе из роддома. Подарки должны быть преимущественно российского производства», – пишет издание.

Как отмечается в статье, Минэкономразвития уже согласовало программу. «Вместе с тем конкретных предложений о порядке проведения и финансирования этого мероприятия к нам не поступало», – добавили в ведомстве.