Минюст России хочет изымать единственное жилье у должников

Заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин заявил, что Минюст продолжает вести работу над законопроектом об изъятии единственного жилья у должников и намерен внести его на рассмотрение в правительство, передает RNS.

«Мы не отказались от этой идеи, работаем над этим законопроектом. Сейчас закончилась общественное обсуждение, мы собираем все замечания и предложения, я думаю, что многие будут учтены», — сказал он.

Гальперин добавил, что в ближайшее время законопроект об изъятии единственного жилья у должников будет внесен в правительство. Он подчеркнул, что Минюст «очень тщательно» работает над этим законопроектом

В январе сообщалось, что Минюст подготовил законопроект об изъятии единственного жилья у должников. Запрет планируется сохранить только для недвижимости, которая не превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человека.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на данный момент нет позиции по предложению Минюста. При этом в банке России проект закона о взыскании с должников единственного жилья «концептуально поддержали».