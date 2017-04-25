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25 апреля в 17:33
Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшера в Челнах
Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшера в Челнах

Нетрезвый 51-летний мужчина накинулся на женщин-фельдшеров, когда те приехали к нему на вызов.

25 апреля в 16:54
28 апреля в Челнах перекроют дороги
28 апреля в Челнах перекроют дороги

Это связано с проведением 44-ой традиционной городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

25 апреля в 11:35
Сегодня в челнинском парке Победы начали раздавать георгиевские ленточки
Сегодня в челнинском парке Победы начали раздавать георгиевские ленточки

По традиции, их будут раздавать в местах массового пребывания челнинцев, торговых центрах, учреждениях культуры, образования, спорта, на проспектах и бульварах, в парках.

25 апреля в 10:45
В Челнах мужчина напал на девушек-фельдшеров
В Челнах мужчина напал на девушек-фельдшеров

Инцидент случился в минувшее воскресенье в жилом доме в 18-м комплексе.

25 апреля в 09:38
Нейрохирурга БСМП признали невиновным в смерти пациента
Нейрохирурга БСМП признали невиновным в смерти пациента

За врачом остались права на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Его судили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

25 апреля в 09:27
Минфин России начнет продажи «народных облигаций» 26 апреля
Минфин России начнет продажи «народных облигаций» 26 апреля

Общий объем выпуска облигаций составит 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации будет равняться 1 тыс. рублей. Дата окончания размещения – 25 октября 2017 года.
25 апреля в 08:51
Минздрав: на бутылках с алкоголем указывайте предельную дозу для потребления
Минздрав: на бутылках с алкоголем указывайте предельную дозу для потребления

В стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) планируется размещение на этикетках алкогольной продукции информации о  предельно допустимой дозе в миллилитрах в сутки.

25 апреля в 08:27
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Татарстане
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Татарстане

Ночью и днем 25 апреля местами по республике ожидается сильный северо-западный с переходом на юго-западный ветер порывами 15-17 м/с. Пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

25 апреля в 08:12
В Татарстане не введут автоматический весовой контроль на дорогах
В Татарстане не введут автоматический весовой контроль на дорогах

Причина весомая — в других регионах перевозчики получают многомилионные штрафы.  Погрешность дают и автоматические весы. Оспорить  штрафы невозможно.

24 апреля в 15:23
Новые данные о расследовании дела Татфондбанка
Новые данные о расследовании дела Татфондбанка

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении Роберта Мусина.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск 15 от 19 апреля, 2017г.
26 апреля 2017г. 06:42

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в 08:51
Рубрика: Вечерка On-Line

Минздрав: на бутылках с алкоголем указывайте предельную дозу для потребления

Минздрав: на бутылках с алкоголем указывайте предельную дозу для потребления

Минздрав предложил писать максимально допустимую дозу алкоголя в день на этикетке бутылки. Этот пункт содержится в доработанной стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) населения до 2025 года, разработанной министерством, сообщает RNS.

В предыдущей версии стратегии предлагалось законодательно обязать производителей размещать на этикетках бутылок для водки информацию о вреде ее употребления. 

Теперь документом предусматривается размещение на этикетках алкогольной продукции информации о вреде ее избыточного потребления с указанием предельно допустимой дозы в миллилитрах в сутки.

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