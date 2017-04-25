Минздрав: на бутылках с алкоголем указывайте предельную дозу для потребления

Минздрав предложил писать максимально допустимую дозу алкоголя в день на этикетке бутылки. Этот пункт содержится в доработанной стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) населения до 2025 года, разработанной министерством, сообщает RNS.

В предыдущей версии стратегии предлагалось законодательно обязать производителей размещать на этикетках бутылок для водки информацию о вреде ее употребления.

Теперь документом предусматривается размещение на этикетках алкогольной продукции информации о вреде ее избыточного потребления с указанием предельно допустимой дозы в миллилитрах в сутки.