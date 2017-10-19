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19 октября в 16:18
Прокуратура Челнов признала ограничение прав родителей в выборе языка преподавания
Прокуратура Челнов признала ограничение прав родителей в выборе языка преподавания

Это первый ответ городского надзорного ведомства, который, по сути, встал на защиту родителей в вопросе добровольного изучения татарского языка.

19 октября в 16:08
Незаконную добычу раков в Татарстане крышевал полицейский
Незаконную добычу раков в Татарстане крышевал полицейский

Новые подробности появились в уголовном деле, сообщает следственное управление по РТ.

19 октября в 15:16
Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”
Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”

Основатель татарской партии национальной независимости “Иттифак” не считает ни Шаймиева, ни Минниханова лидерами татарской нации.

19 октября в 14:42
В Набережных Челнах самые чистые берега Татарстана
В Набережных Челнах самые чистые берега Татарстана

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан подвело итоги конкурсов «Родники Татарстана» и «Чистый берег».

19 октября в 13:32
Челнинка примет участие в конкурсе красоты
Челнинка примет участие в конкурсе красоты

Олеся Галимова претендует на звание “Мисс Event beauty” Россия 2017.

19 октября в 12:31
В Татарстане на пожаре спасли 15 человек
В Татарстане на пожаре спасли 15 человек

В одном из домов Нижнекамска загорелась квартира на пятом этаже.

19 октября в 11:13
Ученики челнинского лицея стали вторыми на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби
Ученики челнинского лицея стали вторыми на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби

Команда по мобильной робототехнике выступала в крупнейшем мировом чемпионате рабочих профессий.

19 октября в 10:51
Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах
Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах

Согласно антитабачной концепции, Минздрав предлагает также ограничить курение в личных автомобилях и запретить продажу вейпов несовершеннолетним.

19 октября в 10:35
Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП
Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП

Накануне в вечернее время в автограде произошло сразу несколько ДТП с пострадавшими.

19 октября в 09:52
“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде
“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде

Со следующего года эту плату введут для предприятий, имеющих полигоны, но они заявили, что сразу тогда обанкротятся.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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20 октября 2017г. 04:13

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в 10:51
Рубрика: Вечерка On-Line

Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах

Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах

Министерство здравоохранения России предлагает запретить курить вейпы, электронные сигареты и кальяны в ресторанах, а также ограничить курение в личном транспорте. Проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017 – 2022 годы и дальнейшую перспективу» передан на утверждение в правительство, сообщает РБК.

Минздрав предлагает запретить курить обычные сигареты в коммунальных квартирах, общественном транспорте, остановках и территории в периметре трех метров вокруг них. Курение будет запрещено в трех метрах от входа в торговые центры, а также в подземных и надземных переходах. В личном транспорте в присутствии детей курить будет нельзя. Кроме того, курильщик должен потушить сигарету, если окружающие будут против курения табака.

Потребление и продажу вейпов ограничат в местах, где запрещено курить и продавать табак. Предлагается запретить использование вейпов и электронных сигарет в кафе и ресторанах. Запрет также предусмотрен для кальянных смесей без табака в местах общепита. В документе обозначено, что вейпы и электронные сигареты нельзя будет продавать несовершеннолетним, а также выкладывать их на витрины и рекламировать.

В проекте также отмечается, что для снижения привлекательности сигарет будет введен запрет на использование добавок со вкусом пищевых продуктов, которые усиливают привыкание. Картинки и надписи, предупреждающие о вреде курения, будут не только на упаковках, но и самих сигаретах.

Согласно документу, ведомство планирует ввести для табачных компаний экологический налог. Всем государственным ведомствам предполагается ввести запрет на любые партнерские отношения с табачными организациями. Все табачные компании будут предоставлять ведомству отчеты о затратах на маркетинг, лоббирование и благотворительность

Целью новой концепции является снижение к 2022 году числа курящих до 25 процентов. Отмечается, что в рамках предыдущей концепции процент курящих в России снизился с 39 до 31 процента. 

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