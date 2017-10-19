Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах

Министерство здравоохранения России предлагает запретить курить вейпы, электронные сигареты и кальяны в ресторанах, а также ограничить курение в личном транспорте. Проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017 – 2022 годы и дальнейшую перспективу» передан на утверждение в правительство, сообщает РБК.
Минздрав предлагает запретить курить обычные сигареты в коммунальных квартирах, общественном транспорте, остановках и территории в периметре трех метров вокруг них. Курение будет запрещено в трех метрах от входа в торговые центры, а также в подземных и надземных переходах. В личном транспорте в присутствии детей курить будет нельзя. Кроме того, курильщик должен потушить сигарету, если окружающие будут против курения табака.
Потребление и продажу вейпов ограничат в местах, где запрещено курить и продавать табак. Предлагается запретить использование вейпов и электронных сигарет в кафе и ресторанах. Запрет также предусмотрен для кальянных смесей без табака в местах общепита. В документе обозначено, что вейпы и электронные сигареты нельзя будет продавать несовершеннолетним, а также выкладывать их на витрины и рекламировать.
В проекте также отмечается, что для снижения привлекательности сигарет будет введен запрет на использование добавок со вкусом пищевых продуктов, которые усиливают привыкание. Картинки и надписи, предупреждающие о вреде курения, будут не только на упаковках, но и самих сигаретах.
Согласно документу, ведомство планирует ввести для табачных компаний экологический налог. Всем государственным ведомствам предполагается ввести запрет на любые партнерские отношения с табачными организациями. Все табачные компании будут предоставлять ведомству отчеты о затратах на маркетинг, лоббирование и благотворительность
Целью новой концепции является снижение к 2022 году числа курящих до 25 процентов. Отмечается, что в рамках предыдущей концепции процент курящих в России снизился с 39 до 31 процента.
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