Минздрав поддержал запрет курения возле подъездов

Министерство здравоохранения РФ поддерживает запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Об этом «Известия» пишут со ссылкой на проект положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон.
В отзыве на поправки к ст. 12 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» минздрав отметил необходимость конкретизировать, на какие именно помещения общего пользования распространяется их действие. «Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний», — говорится в проекте отзыва.
По данным издания, минздрав уже разослал документ на согласование в минстрой, минэкономразвития, минфин, минюст и Роспотребнадзор. Документ находится на стадии предварительного рассмотрения, дата первого чтения еще не назначена.
Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, сказано в пояснительной записке к законопроекту. При этом все граждане, проживающие в подъезде, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома, а жители нижних этажей многоквартирных домов становятся заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, считают в Совфеде.
По оценке юристов, слабое место инициативы — сложность контроля за ее исполнением. Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский считает, новая норма не будет соблюдаться из-за того, что полицейские не смогут мониторить все подъезды. А жалобы на соседей могут повысить нагрузку на страж правопорядка в несколько раз, считает Старинский.
В России сейчас действует «антитабачный» закон, принятый в 2013 году. Курение запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц, на детских площадках, в кафе и ресторанах, а также в самолетах и поездах, в том числе дальнего следования, и в зданиях вокзалов и гостиниц. Запрещена также реклама табака в РФ.
По данным МВД, за 2016 год по этому закону было вынесено 5,3 тыс. решений об устном замечании и 415 тыс. — о наложении административного штрафа. Общая сумма штрафов составила около 212 млн рублей.
Комментарии посетителей
16 октября 2017 г. Как сообщало EADaily, сегодня стало известно, что прокуратура Казани потребовала от директоров...
В новом горде на усманова , 51/01В , (рядом с Челны-Газ) ,тоже работает игровушка ,никто и не думает закрывать....
с красным дипломом,после армии- нет работы
Дикари! ...И папа и сынок!
С октября медикам Татарстана повысили зарплату, но медсестры недовольны: теперь их квалифицированный труд...
При чем здесь ярмарки? Мальчишка перебегал дорогу в неположенном месте, в любой другой день мог попасть под...
Какая разница: президент или глава республики? Минниханову что заняться больше нечем? Проблем в республике...
Дорога НЕ место, для проведения ярмарок!!! И тем более, дорога НЕ место для продажи пищевых продуктов !!!!
Зачем устраивают ярмарку в необустроенном месте - прямо на дороге?
и зачем надо было деньги тратить-если участковых ни когда на месте не бывает-хоть зазвонись
А в чем заключается социальная значимость бассейна на 50 метров или зоопарка с яхт-клубом ? Ой, наверное если...
Реклама* Славица*
Детский комбез за 3.500, можно и без интеренета было найти, ну в конце концов заказать через официальный...
«Мы открыты к диалогу с местной властью, неоднократно мы выходили к исполкому со своими проектами,...
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
Этот Кафетерий отдадут мастерам,а рабочие в пролёте.1000%
Про статью в целом, молчу! Но перечисленные ФАКТЫ, это красиво написали!))) критика должна быть и она должна...
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.