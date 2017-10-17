Минздрав поддержал запрет курения возле подъездов

Министерство здравоохранения РФ поддерживает запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Об этом «Известия» пишут со ссылкой на проект положительного отзыва правительства на поправки в антитабачный закон.

В отзыве на поправки к ст. 12 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» минздрав отметил необходимость конкретизировать, на какие именно помещения общего пользования распространяется их действие. «Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний», — говорится в проекте отзыва.

По данным издания, минздрав уже разослал документ на согласование в минстрой, минэкономразвития, минфин, минюст и Роспотребнадзор. Документ находится на стадии предварительного рассмотрения, дата первого чтения еще не назначена.

Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, сказано в пояснительной записке к законопроекту. При этом все граждане, проживающие в подъезде, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома, а жители нижних этажей многоквартирных домов становятся заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, считают в Совфеде.

По оценке юристов, слабое место инициативы — сложность контроля за ее исполнением. Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский считает, новая норма не будет соблюдаться из-за того, что полицейские не смогут мониторить все подъезды. А жалобы на соседей могут повысить нагрузку на страж правопорядка в несколько раз, считает Старинский.

В России сейчас действует «антитабачный» закон, принятый в 2013 году. Курение запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц, на детских площадках, в кафе и ресторанах, а также в самолетах и поездах, в том числе дальнего следования, и в зданиях вокзалов и гостиниц. Запрещена также реклама табака в РФ.

По данным МВД, за 2016 год по этому закону было вынесено 5,3 тыс. решений об устном замечании и 415 тыс. — о наложении административного штрафа. Общая сумма штрафов составила около 212 млн рублей.