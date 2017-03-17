Минздрав предложил запретить свободную продажу табака

Такое положение содержится в доработанной ведомством версии антитабачной концепции, сообщает ТАСС. Запрет свободной продажи сигарет должны будут ввести до 2035 года. Кроме запрета продажи табака Минздрав планирует снизить потребление табака среди населения России к указанному сроку до 1 %.

На данный момент в список товаров, которые запрещены к свободной продаже, входят оружие, уран, наркотики, этиловый спирт, ядерные отходы, лекарства и драгоценные камни.

Сейчас «Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу» предусматривает запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах, а также возможность увеличения рабочего дня курильщика.

10 марта в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает ограничить продажу и использование кальянов и вейпов. В частности, в документе предложено запретить продавать кальяны и вейпы несовершеннолетним.