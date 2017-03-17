Минздрав предложил запретить свободную продажу табака

Такое положение содержится в доработанной ведомством версии антитабачной концепции, сообщает ТАСС. Запрет свободной продажи сигарет должны будут ввести до 2035 года. Кроме запрета продажи табака Минздрав планирует снизить потребление табака среди населения России к указанному сроку до 1 %.
На данный момент в список товаров, которые запрещены к свободной продаже, входят оружие, уран, наркотики, этиловый спирт, ядерные отходы, лекарства и драгоценные камни.
Сейчас «Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу» предусматривает запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах, а также возможность увеличения рабочего дня курильщика.
10 марта в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает ограничить продажу и использование кальянов и вейпов. В частности, в документе предложено запретить продавать кальяны и вейпы несовершеннолетним.
Комментарии посетителей
Не все меряется деньгами. У меня отец умер от рака легких, брат тоже заболел - оба курильщики. Когда врачи...
Бизнес есть бизнес - вейпы не под запретом. Сами плохо воспитываете детей раз они у вас курят. Неча на других...
Эти вейпы продают в Челнах на каждом шагу. Дети покупают. А потом мы говорим о смертности!!! Запретите хотя бы...
что и требовалось доказать
Почему же не изменится? Еще как изменится! Он же будет отрабатывать вложенные в него, в его избирательную...
Гелчачак Фагимовна Фахразиева 17.03.2017 09:17 Здравствуйте, я мама Зульфата Фахразиева - Гелчачак Фагимовна....
Здравствуйте, я мама Зульфата Фахразиева - Гелчачак Фагимовна. ХОЧУ УТОЧНИТЬ : ЗУЛЬФАТ УЧИЛСЯ У...
исправили уже
Нас никто не победит!
Цель Навального- стать президентом, а не сделать жизнь большинства населения лучше в материальном плане....
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Увеличить перемены...Ага...и после 6 урока дети будут к ужину приходить домой... И ещё домашенн задание...
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В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...