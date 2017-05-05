Минздрав РФ: лекарства по рецепту должны быть бесплатными для всех россиян

Как пишут «Известия», планируется, что россияне смогут получать по рецепту врача и без оплаты препараты из списка, который сейчас разрабатывается. Пилотный проект может стартовать в 2018 году, а на его реализацию может потребоваться около 500 млрд. рублей в год.
Сейчас подобный механизм получения лекарств действует для инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и др. При этом льготникам доступен ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка.
Ранее Росздравнадзор сообщил, что в большинстве регионов РФ наблюдается катастрофическая нехватка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — ими обеспечены лишь 64% нуждающихся. Сообщалось, что некоторые препараты невозможно найти более чем в 70 регионах страны. Ранее также стало известно, что минздрав РФ не будет пополнять список ЖНВЛП из-за «макроэкономических показателей».
Средства, выделенные государством на закупку лекарств по программе лечения дорогостоящих редких онкологических и наследственных заболеваний, в 2017 году останутся на уровне 2016 года (39,3 млрд. рублей), а субсидии на пациентов с ВИЧ сократят на 2,8 млрд. (с 20,8 млрд. до 18 млрд. рублей).
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