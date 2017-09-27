Минздрав РФ: можете покупать «Боярышник» без ограничений

В России лекарства, содержащие спирт, будут продавать без ограничений в количестве. Это следует из приказа Минздрава, который зарегистрировал Минюст, передают «Известия». Ранее проектом документа предусматривалась продажа настоек по два флакона в одни руки, но в окончательный вариант она не вошла.
Отказ от ограничений связан с тем, что спиртосодержащие препараты и так не пользуются популярностью у населения: продажи только за последний год упали на 12%.
По данным аналитического агентства DSM Group, средняя цена лекарств, содержащих спирт, в первой половине 2017 года повысилась на 25% относительно того же периода прошлого года. Выручка от их продажи увеличилась лишь на 10%.
Напомним, в марте после массового отравления людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» вице-премьер Александр Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогатов. Минздрав предложил две инициативы — ограничить объем тары настоек и запретить продажу более двух флаконов в одни руки.
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