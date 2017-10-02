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03 октября в 13:57
Челнинец, потерявший в ДТП палец, рассказал свою версию случившегося
Челнинец, потерявший в ДТП палец, рассказал свою версию случившегося

Молодой человек рассказал пользователям сети, что палец спасти не удалось.

03 октября в 13:22
Минздрав РФ не будет наказывать рублем отказавшихся от вакцинации детей родителей
Минздрав РФ не будет наказывать рублем отказавшихся от вакцинации детей родителей

Вместо денежных санкций ведомство хочет усилить разъяснительную работу о прививках. “Мы же не можем наказывать через родителей детей”, – сказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

03 октября в 12:43
В Казани проходят массовые эвакуации
В Казани проходят массовые эвакуации

Сообщения о тревоге поступают из школ города, Дворца земледельцев и здания Госсовета РТ.

03 октября в 12:37
В Татарстане ГИБДД начала искать «гонщиков по встречке» с воздуха
В Татарстане ГИБДД начала искать «гонщиков по встречке» с воздуха

На дорогах республики над самыми аварийными участками ГИБДД начала запускать аэростат, чтобы искать водителей, выезжающих на встречные полосы движения с нарушением ПДД.

03 октября в 10:44
ФСБ провела обыски в тренинговой организации, которая работала и в Челнах
ФСБ провела обыски в тренинговой организации, которая работала и в Челнах

Супругам, обвиняемым в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

03 октября в 10:24
В Челнах будут выбирать самый вкусный чак-чак
В Челнах будут выбирать самый вкусный чак-чак

В конкурсе могут участвовать девушки и юноши от 16 до 30 лет.

03 октября в 09:58
Жители Тукаевского района пожаловались в минэкологии РТ на двухметровый забор у реки
Жители Тукаевского района пожаловались в минэкологии РТ на двухметровый забор у реки

Специалисты составили административный протокол по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».

03 октября в 08:32
В Челнах стартовала благотворительная акция «Подари тепло своей души»
В Челнах стартовала благотворительная акция «Подари тепло своей души»

Сбор теплых вещей и обуви для нуждающихся проходит на базе молодежного центра «Нур» по 27 октября 2017 года по адресу: бульвар Академика Рубаненко, 2 (1/02) с 08.00 до 20.00.
03 октября в 08:27
При перекачке нефти из цистерны в Татарстане погиб рабочий
При перекачке нефти из цистерны в Татарстане погиб рабочий

Мужчина забрался на емкость, чтобы начать перекачку. При этом он не надел противогаз и вдохнул ядовитые пары. Ему стало плохо и он упал вниз головой.

03 октября в 08:17
В РТ погибла пенсионерка, которая пыталась спуститься с балкона по простыням
В РТ погибла пенсионерка, которая пыталась спуститься с балкона по простыням

При себе у погибшей было обнаружено около 100 тысяч рублей, которые она копила на свои похороны. Следственный комитет принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 38 от 27 сентября, 2017г.
03 октября 2017г. 21:41

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в 13:22
Рубрика: Вечерка On-Line

Минздрав РФ не будет наказывать рублем отказавшихся от вакцинации детей родителей

Минздрав РФ не будет наказывать рублем отказавшихся от вакцинации детей родителей

Министерство здравоохранения России решило не вводить штрафы для родителей за отказ от вакцинации детей, сообщает ТАСС. 

– Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем. Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать, – сказала глава Минздрава Вероника Скворцова. 

Она отметила, что вместо денежных санкций ведомство хочет усилить разъяснительную работу о прививках.

– Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения — в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее. Будем надеяться, что это сработает, – заключила Скворцова.

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