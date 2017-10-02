Минздрав РФ не будет наказывать рублем отказавшихся от вакцинации детей родителей

Министерство здравоохранения России решило не вводить штрафы для родителей за отказ от вакцинации детей, сообщает ТАСС.

– Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем. Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать, – сказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Она отметила, что вместо денежных санкций ведомство хочет усилить разъяснительную работу о прививках.

– Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения — в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее. Будем надеяться, что это сработает, – заключила Скворцова.