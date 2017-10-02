Минздрав РФ не будет наказывать рублем отказавшихся от вакцинации детей родителей

Министерство здравоохранения России решило не вводить штрафы для родителей за отказ от вакцинации детей, сообщает ТАСС.
– Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем. Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать, – сказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
Она отметила, что вместо денежных санкций ведомство хочет усилить разъяснительную работу о прививках.
– Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения — в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее. Будем надеяться, что это сработает, – заключила Скворцова.
Комментарии посетителей
Главное чтобы потом из раздельных баков все в одну кучу не свалили, как у нас это любят делать. Прикрываясь...
Если бы статейка называлась “Волонтер забрала собаку, обвиняя хозяина в жестоком обращении...” Но в данном...
ужас. Столько агрессии только из-за изучения языка. Не могу понять как татарскому народу повредит не...
Надо бы обследоваться. Мало ли что. 1. Нет приставки “з”, есть приставка “с”. 2. Кто может завидовать одинокой,...
да вы лучше в каждый двор поставьте контейнера вместо своей болтовни
Официальный сайт исполкома города: http://nabchelny.ru/news/28190 21 октября в 11:00 часов на площади перед Органным залом в...
chelny-biz.ru: 22 октября в Набережных Челнах на площади Азатлык состоится пельменный праздник PelmenFest-2017. Он станет...
Айгуль ты молодец, не здавайся. Черствые соседи просто завидуют твоей доброте. Для тебя, одинокой и...
Согласна с ***.Животные столько гадостей про людей не скажут. Айгуль, держитесь. Вы много делаете для спасения...
А тут и псы, и агрессивная соседка. Не жизнь, а кошмар. Сколько было случаев нападения собак на детей со...
В Правительстве России утвержден производственный календарь при пятидневной рабочей неделе на 2018 год...
ну...не завидую дежурной смене... ВСЕМ попадёт...
Почитала комментарии... Лучше иметь в соседях свору бездомных псов, чем таких людей.
Не доказано, что хозяин Найды обращается со своей собакой жестоко. Хозяин Найды, похоже, человек разумный,...
“Чаще всего сбивают собак на машине. Не останавливаются, уезжают, даже не оказывают никакой помощи.”————- Закон...
Давно пора, время обьединять народы,забыть 90 е национальные распри должны остатся в забытие, многим не...
27 сентября 2017. Министр образования России Ольга Васильева выступила за сокращение числа изучаемых в школах...
Извините, конечно же - Айгуль
Алсу - молодец ! Честная и смелая женщина. Сейчас так мало неравнодушных. И много тех, кто от собственной...
...в данном материале речь идет о ВОЗМОЖНОМ жестоком обращении с животным... .