Минздрав РФ предложил навсегда запретить продажу табака всем новорожденным

Минздрав предложил запретить продажу табака людям, родившимся с 2015 года и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Об этом говорится в подготовленной ведомством антитабачной концепции, рассчитанной до 2022 года.

Документ разработан по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой, пишут «Известия». По мнению экспертов, такая мера актуальна для многих передовых стран, которые также поставили своей целью полностью запретить табак к 2035−2040 годам. В России запрет может начать действовать в 2033 году.