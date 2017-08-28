Минздрав РФ предложил повысить цены на водку до 300 рублей

Минздрав РФ направил предложение в Минфин повысить цены на спиртное с содержанием спирта более 9 процентов в 2018 году. Как заявили в Минздраве, крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции, пишут «Известия».

Сейчас пол-литра водки в России можно купить минимум за 205 рублей. В Минздраве полагают, что полулитровая бутылка водки должна стоить более 300 рублей.

В Минздраве заявили, что увеличение акцизов является самым эффективным методом снижения потребления алкоголя.