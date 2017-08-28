Минздрав РФ предложил повысить цены на водку до 300 рублей

|28 августа в 11:33
На вопросы граждан ответят представители министерства образования и науки, МВД и МЧС
|28 августа в 11:03
По словам Лизы, чиновники украли идею ее друга, который придумал базу данных студентов, содержащую из резюме, специализацию и стаж.
|28 августа в 10:58
Сегодня в городе загорелась квартира в одном из домов 50 комплекса.
|28 августа в 10:54
Согласно предварительной версии, женщина и ее дети отравились угарным газом.
|28 августа в 10:26
Челнинский велогонщик держится в десятке лучших общего зачета, отставание от лидирующего Кристофера Фрума составляет 2 минуты и 15 секунд.
|28 августа в 08:43
В Альметьевском районе в поле заживо сгорел мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
|28 августа в 08:28
В редакцию «Вечерки» обратилась жительница города Наиля Иванова.
|28 августа в 08:22
Чтобы принять участие в мероприятии, предпринимателям нужно зарегистрироваться по телефону: (88552)30-57-62.
|28 августа в 08:21
Материальное поощрение за высокие места в рейтинге педагоги разделят между собой.
|28 августа в 08:12
Как заявили в Минздраве, крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции. Сейчас пол-литра водки в России можно купить минимум за 205 рублей.
Комментарии посетителей
Посмотрел видео -жесть: Сколько жира в колене этой женщины! Не надо брать таких на операцию. Разожрутся, как...
456 - му Не учел, что нормального общения токое г... собачье как ты не понимаешь... Повторю свой вопрос на...
Вывод: надо полагать, можно устраивать в таких местах хоть клозет, хоть филиал дома терпимости?
Ишь вы! Так вот вам и выложить, что такое УКУ! Есть вещи, которые должны знать не все... вам вот совсем не...
ок. куда приехать и во сколько ?
Приезжай, я тебе бесплатно, даром сделаю несколько операций. Тебе даже на анестезиолога тратиться не...
скептику - какие 10 тысяч ??? только анестезиолога надо будет отблагодарить перед операцией тысяч так от 3 ,...
Да, это точно - это просто обязанность херурга, причем святая, получать 140 000 рублей (надеюсь - в месяц? не в...
Большинство родителей сотрудничают со школой, не назначают себя начальником класса, не рвутся собирать...
Этот “Пешеходный переход” очень опасен! Надо срочно обеспечить безопасность пешеходов - строить над этом...
полностью присоединяюсь к Камилле
Вы сами ничего не делаете, а если другие родители берутся для всех делать, вечно недовольны. То тетради не по...
Здоровья девочке, а ее родным терпения - она обязательно поправится. Врачам отдельное спасибо! Как бы их не...
Кому какое дело, как врачей благодарят. Не из вашего кармана же. В среднем хирург сегодня получает 40000 рублей,...
Дамир, зачем школа должна собирать деньги с родителей? К тому же, наличные деньги? Почему родители не могут...
Почему Гульнара Габдрахманова всё ещё не министр образования РТ?
Просто, ради интереса, а сколько денег вы заплатили ортопеду за эту операцию? Даже если он сам не просил,...
От меня низкий поклон Альберту Леонидовичу. Несколько лет назад поставил мне протез шейка бедра....
Самое главное чтобы христианские дети не увидели кровавых жертвоприношений! Господа помилуйте, не...
такой ржавый камаз- его в утиль только,не мудрено вылететь с трассы