Минздрав РТ объявил акцию для бородатых мужчин «БороДАбрь»

Минздрав Татарстана объявил своеобразную акцию для мужчин, направленную на профилактику онкологических заболеваний. Называется она «БороДАбрь».
Чтобы поучаствовать, достаточно отрастить бороду в ноябре, выложить ее фото в соцсети с хэштегом #бородабрь2017 и рассказать все, что вы узнали про здоровье мужчин.
- Следите за публикациями в соцсетях, и получите возможность пройти бесплатный анализ на ПСА (онкомаркер рака предстательной железы - Ред.) на спортивных площадках города, - рассказывают в Минздраве Татарстана.
Акция продлится до 7 декабря. В конце месяца ее самые активные участники получат в подарок стрижку бороды, сообщает kazan.kp.ru.
Кстати, к акции уже присоединились полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев, участники музыкальной группы «Прогульщики», врач онколог-уролог Республиканского онкодиспансера Георгий Басиашвили.
Комментарии посетителей
Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 661 (ред. от 29.12.2016) “Об утверждении Правил разработки, утверждения...
Где там указано, что татарский язык (родной язык татар) должен изучаться обязательно всеми?
Никто не отнимает и не собирался отнимать у татар права учить свой язык и есть свой чакчак. Только под...
До вас не доходит никак почему-то, что проблема не из Москвы идет. Проблема - здесь, у нас, у миллионов семей РТ,...
Ну вы тоже далеко зашли... Надо всё-таки отделять котлеты от мух... Чакчак (и прочие блюда татарской кухни) и...
Игорь, откройте Конституцию Российской Федерации, где в части 2 статьи 68 указано: “Республики вправе...
Ну, как это не будет? Будет! Вот сегодня ночью Васильева и Путин быстренько переделают Конституцию России,...
Как сказал Миннеханов как можго отказываться от изучения Государственного Татарского языка.Хочеться...
На колу мочало - начинай сначала... Всё ваши аргументы давно обсуждены - обсуждались они в течение примерно 20-25...
Но вот пишите: “мракобесы-родители принуждают решивших пожениться молодых людей читать никах, делать...
Чтобы не тратить время на пустые формальности, скажу сразу: я поддерживаю решение начальства Татарстана об...
“Я напишу отказ от татарского, потому что не хочу, чтобы мои дети разговаривали, как нынешний министр...
Это свои местные понаехавшие. Корни у них глубоко деревенские. Понаехали во времена всесоюзной стройки и...
Ну...Тогда интернета не было, шумихи такой не было... В летние каникулы сократили и всё.
Кто куда пошёл: кто на пенсию, кто на рынок торговать, кто уехал... кто как... но там ситуация была не такая...
Прямо-таки “масса случаев”? А я вот ни об одном таком не знаю... может, мракобесы-мусульмане из стран СНГ...
Стесняюсь спросить : а когда в 90 уроки русского языка и литературы сократили в школах, то куда...
Информация из газеты РБК Татарстан «Нарушения заключались в том, что ответчик в нарушение многих законов не...
Вас только Татарстан интересует? Даже если только Татарстан, то масса случаев, когда фанатичные...
эдак в году1552