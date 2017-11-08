Минздрав РТ объявил акцию для бородатых мужчин «БороДАбрь»

Минздрав Татарстана объявил своеобразную акцию для мужчин, направленную на профилактику онкологических заболеваний. Называется она «БороДАбрь».

Чтобы поучаствовать, достаточно отрастить бороду в ноябре, выложить ее фото в соцсети с хэштегом #бородабрь2017 и рассказать все, что вы узнали про здоровье мужчин.

- Следите за публикациями в соцсетях, и получите возможность пройти бесплатный анализ на ПСА (онкомаркер рака предстательной железы - Ред.) на спортивных площадках города, - рассказывают в Минздраве Татарстана.

Акция продлится до 7 декабря. В конце месяца ее самые активные участники получат в подарок стрижку бороды, сообщает kazan.kp.ru.

Кстати, к акции уже присоединились полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев, участники музыкальной группы «Прогульщики», врач онколог-уролог Республиканского онкодиспансера Георгий Басиашвили.