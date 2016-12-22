Монополизация банковской системы России продолжается

Главной экономической новостью для жителей города, оттеснив на задний план проблемы с курсом рубля, является, естественно, проблема, возникшая на прошлой неделе у Татфондбанка, второго по величине банка Татарстана, входящего в ТОП-50 крупнейших банков страны. 15 декабря Центробанк России отключил Татфондбанк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Согласно положению ЦБ, временное отключение кредитных организаций от БЭСП происходит, в том числе, в случае невыполнения банками требований регулятора в части формирования обязательных резервов. Исключение банков из системы происходит в случае отзыва у банка лицензии. Банк России с 2013 года систематически отзывает лицензии у недобросовестных коммерческих банков. Практика показывает, что лишиться лицензии может любой банк, руководство которого ведет высокорискованную кредитную политику. Сейчас в списке ЦБ находится 530 подобных российских банков. Постигнет ли такая же участь Татфондбанк – покажет время. Пока ясно одно, поводов для беспокойства нет только у клиентов депозитных счетов суммой до 1 400 000 рублей и у частных предпринимателей с такой же суммой на счетах, государство гарантирует им возврат средств. Рекомендации по доллару прежние – наращивать валютную позицию на текущих уровнях.
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Сегодня в новостях:
|22 декабря в 14:26
Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»
Министр рыболовства и морского хозяйства страны Умар Гуе и другие гости посетили автомобильный завод и КИП «Мастер».
|22 декабря в 11:12
Лихач разрушивший терминал аэропорта в Казани оказался экс-сотрудником МВД
На данный момент он возглавляет частное охранное предприятие в Челнах, а также имеет лицензию на занятие детективной деятельностью.
|22 декабря в 10:45
Полиция Челнов показала фоторобот мужчины ворующего под видом соседа
Мужчина представляется соседом Сергеем и выманивает у челнинцев деньги.
|22 декабря в 10:04
В Татарстане на пожаре погиб пятилетний ребенок
Из горящего дома родители успели спасти только троих детей 2002, 2008, 2014 годов рождения.
|22 декабря в 09:29
Монополизация банковской системы России продолжается
Наш эксперт Виктор Разинков считает, что лишиться лицензий могут еще 530 банков.
|22 декабря в 08:24
Мэр Челнов не хочет проверять чиновников на детекторе лжи
Наиль Магдеев считает, что тотально проверять госслужащих на полиграфе нет необходимости.
|22 декабря в 08:16
В Казани мужчина проехал на машине через аэропорт
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах ЧП.
|22 декабря в 08:08
Бизнес-омбудсмен РТ встретился с бизнесменами-клиентами Татфондбанка
На встречу с Тимуром Нагумановым в Казани пришли более 20 предпринимателей.
|21 декабря в 16:48
ФК “КАМАЗ” хочет оставить свое название
Об этом мэр города будет лично договариваться с Сергеем Когогиным.
|21 декабря в 16:24
Страховые выплаты клиентам “Татфондбанка” начнутся 26 декабря
«Агентство по страхованию вкладов» определило пять банков-агентов для получения возмещения вкладчиками.
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Правдомер
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Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
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16 ноября, 2016
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
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Комментарии:
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. 22.12.2016 10:30
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Ох уж эти желтые заголовки.Ответить
Комментарии посетителей
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