Монополизация банковской системы России продолжается

Главной экономической новостью для жителей города, оттеснив на задний план проблемы с курсом рубля, является, естественно, проблема, возникшая на прошлой неделе у Татфондбанка, второго по величине банка Татарстана, входящего в ТОП-50 крупнейших банков страны. 15 декабря Центробанк России отключил Татфондбанк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Согласно положению ЦБ, временное отключение кредитных организаций от БЭСП происходит, в том числе, в случае невыполнения банками требований регулятора в части формирования обязательных резервов. Исключение банков из системы происходит в случае отзыва у банка лицензии. Банк России с 2013 года систематически отзывает лицензии у недобросовестных коммерческих банков. Практика показывает, что лишиться лицензии может любой банк, руководство которого ведет высокорискованную кредитную политику. Сейчас в списке ЦБ находится 530 подобных российских банков. Постигнет ли такая же участь Татфондбанк – покажет время. Пока ясно одно, поводов для беспокойства нет только у клиентов депозитных счетов суммой до 1 400 000 рублей и у частных предпринимателей с такой же суммой на счетах, государство гарантирует им возврат средств. Рекомендации по доллару прежние – наращивать валютную позицию на текущих уровнях.