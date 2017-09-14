Морковь по 12, капуста по 7: определены рекомендованные цены на сельхозярмарках Челнов

На сайте мэрии города были опубликованы рекомендации по ценам на продукты, которые будут реализовываться на осенних сельхозярмарках. Так, цена за курятину обозначена в 110 рублей, свинину -280, а говядину 280-320 рублей. С остальными ценами можно ознакомится на инфографике. Качество и безопасность реализуемой продукции, сохранение общественного порядка, проведение уборки на торговых площадках, наличие фирменной или спецодежды – эти требования были озвучены на совещании, посвященном проведениюсельскохозяйственных ярмарок в Набережных Челнов.

Главный ветеринарный врач, начальник ГБУ «Государственное ветеринарное объединение г. Набережные Челны» Ильдар Нугуманов напомнил, что каждая продукция должна пройти ветеринарную экспертизу в ветеринарных отделениях районов и непосредственно по приезду в Набережные Челны. Транспорт, в котором перевозятся продукты, также должны соответствовать санитарным нормам – грузовики и автомобили должны быть чистыми, дезинфицированы и внутри, и снаружи.

Мясо и мясопродукты сопровождаются ветеринарными справками, транспортируются только в подвешенном состоянии, у каждого продавца должно быть специальное оборудование – колода, место, где разрубается мясо.

При продаже молока у продавца должна быть медицинская книжка, чистый белый халат, нарукавники, вывеска о результатах экспертизы.

Рыбная продукция проходит экспертизу в установленном порядке: ветеринарные документы, чистота и порядок на торговой точке.

В конце встречи еще раз было подчеркнуто, что запрещается заниматься перекупкой и менять цены, установленные приказом министерства сельского хозяйства Республики Татарстан.