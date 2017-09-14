Морковь по 12, капуста по 7: определены рекомендованные цены на сельхозярмарках Челнов

На сайте мэрии города были опубликованы рекомендации по ценам на продукты, которые будут реализовываться на осенних сельхозярмарках. Так, цена за курятину обозначена в 110 рублей, свинину -280, а говядину 280-320 рублей. С остальными ценами можно ознакомится на инфографике. Качество и безопасность реализуемой продукции, сохранение общественного порядка, проведение уборки на торговых площадках, наличие фирменной или спецодежды – эти требования были озвучены на совещании, посвященном проведениюсельскохозяйственных ярмарок в Набережных Челнов.
Главный ветеринарный врач, начальник ГБУ «Государственное ветеринарное объединение г. Набережные Челны» Ильдар Нугуманов напомнил, что каждая продукция должна пройти ветеринарную экспертизу в ветеринарных отделениях районов и непосредственно по приезду в Набережные Челны. Транспорт, в котором перевозятся продукты, также должны соответствовать санитарным нормам – грузовики и автомобили должны быть чистыми, дезинфицированы и внутри, и снаружи.
Мясо и мясопродукты сопровождаются ветеринарными справками, транспортируются только в подвешенном состоянии, у каждого продавца должно быть специальное оборудование – колода, место, где разрубается мясо.
При продаже молока у продавца должна быть медицинская книжка, чистый белый халат, нарукавники, вывеска о результатах экспертизы.
Рыбная продукция проходит экспертизу в установленном порядке: ветеринарные документы, чистота и порядок на торговой точке.
В конце встречи еще раз было подчеркнуто, что запрещается заниматься перекупкой и менять цены, установленные приказом министерства сельского хозяйства Республики Татарстан.
Комментарии посетителей
Все вот накинулись сразу. Ситуации разные бывают. А вот теперь ей детей куда девать? Бабушки не у всех есть, да...
так разыскивает,что даже не знает кто паспорт нашел
Шустрые детки...Особенно девочки... Подстрекатели ?
правильно. если бы построили, то потом стали бы притеснять местных: “ваши свиньи могут заразить наших”
прокуратуре нужно также разобраться с работодателем: имеет ли он право увольнять мать двоих детей за то, что...
Работу можно легко потерять,если работодатель частное лицо,двое детей, на сьемной квартире.А что нельзя с...
“...08 сентября 2017 в 08:05 Рубрика: Вечерка On-Line Минобрнауки РТ: татарский язык останется обязательным...” Так...
“...Невропатолог оформила нам больничный. Но когда он закончится, возвращаться мне будет некуда. Работу я...
Она не думала? А кто думает, что развод с мужем впереди, кто на худшее надеется. Я семь лет с двумя детьми в...
Нерадивая мать из Альметьевска разве и есть весь народ? Почему она не платит регулярно за детсад? Игроманка?...
Какие могут быть заявление на отказ от изучения языка.......нас никто не спрашивал и не писали заявление не...
Все таки справедливость восторжествовала, а то живем как в отдельном государстве что хотят то и творят как...
В 19 лет выскочила замуж, родила 2-х детей, затем развод. Квартиры нет. Алиментов видимо тоже нет. Ветер в голове...
Да кому это надо, кто будет печатать на такой клаве, лучше детям помогите больным, на что то полезное это...
Вот и разрешился вопрос о демографии в республике - народ не в состоянии оплатить даже детские учереждения,...
Я не уверена, но разве в этом случае нельзя воспользоваться материнским капиталом? У нее же двое детей, можно...
Конец в рот брала.
Раз выпускники школ сдают единые (для всей России) государственные экзамены, значит, и учиться все во всех...
А нельзя не придумывать законы, противоречащие федеральным законам?
Странная женщина. Жилья своего нет. Работы нет. Детей двоих родила. Семью развалила. А крайней в своих бедах ...