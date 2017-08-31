Московские геи собрались проводить свой парад в Набережных Челнах

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31 августа в 15:42
ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября
ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября

У одного из подозреваемых при обыске дома нашли мощную самодельную бомбу.

31 августа в 15:10
Власти Челнов запретили проводить в городе гей-парад
Власти Челнов запретили проводить в городе гей-парад

«Набережные Челны стали 112-м городом России, власти которого запретили проведение шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов. Основания классические — федеральное законодательство о запрете гей-пропаганды».

31 августа в 14:56
Депутаты «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах
Депутаты «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах

«Темой таких встреч может стать образ будущего нашей страны – в частности, вопросы патриотизма, выбора профессии, самореализации и другие”.

31 августа в 13:02
Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Татарстана
Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Татарстана

Зимой 2014 года Андрей Филиппов принимал участие в экспедиции ПАО КАМАЗ «Надежные машины. Железные люди» в Якутию - на Полюс холода.

31 августа в 12:22
В День знаний музей Челнов проводит акцию «День открытых дверей»
В День знаний музей Челнов проводит акцию «День открытых дверей»

1 сентября с 9:00 до 16:00 временные выставки и постоянная музейная экспозиция будут работать для школьников бесплатно.

31 августа в 11:26
Суд признал реорганизацию “Башнефти” способом незаконного вывода активов
Суд признал реорганизацию “Башнефти” способом незаконного вывода активов

23 августа суд взыскал с АФК “Система” и “Система-Инвест” 136,3 млрд рублей в пользу “Роснефти”, удовлетворив иск последней частично.

31 августа в 10:37
Житель Удмуртии хочет присоединить к своей республике часть Татарстана
Житель Удмуртии хочет присоединить к своей республике часть Татарстана

Такую идею гражданин высказал, желая выровнять границы Удмуртии на карте. Кстати, подходящей частью РТ, присоединение которой могло бы выровнять «края» региона, является Агрызский район.

31 августа в 10:06
В Челнах начался набор в Яндекс.Лицей
В Челнах начался набор в Яндекс.Лицей

Это бесплатные курсы, где школьников обучают программированию на примере Python — простого в освоении языка с богатыми возможностями.

31 августа в 09:10
Избирателей на выборы Президента России будут завлекать “мемасиками”
Избирателей на выборы Президента России будут завлекать “мемасиками”

Для повышения явки предложено использовать мемы (приведен пример: «Куда ушел Малахов? На выборы») и флешмобы.

31 августа в 09:07
В РТ кондуктор несколько раз надругался над 6-летней племянницей за две недели
В РТ кондуктор несколько раз надругался над 6-летней племянницей за две недели

С 14 по 27 августа по месту жительства потерпевшей подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении племянницы 2011 года рождения.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 34 от 31 августа, 2017г.
01 сентября 2017г. 02:01

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в 08:21
Рубрика: Вечерка On-Line

Московские геи собрались проводить свой парад в Набережных Челнах

Московские геи собрались проводить свой парад в Набережных Челнах

Жители Москвы подали в исполком Набережных Челнов заявку на проведение в городе гей-парада. Столичные гомосексуалисты хотят объединить себе подобных в шествие, которое, предположительно, может состояться 9 сентября. Окончательный ответ местные власти должны дать 31 августа.

Как сообщает местная пресса, в канцелярии исполкома города сходу посылать столичных голубых не стали, а, напротив, приняли заявку, пообещав рассмотреть. В истории это первая попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести свою акцию в Челнах. А вот для столицы республики «голубая тема» совсем не нова. Осенью прошлого года ЛГБТшники пытались устроить нечто подобное в Казани, но тогда не срослось. Гей-пикеты и шествия должны были пройти в городе 12, 15 и 20 октября. Но мэрия Казани, сославшись на статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», отказала в проведении этого сомнительного мероприятия.

«К информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и информации, отрицающей семейные ценности, может быть отнесена и пропаганда гомосексуализма, лесбиянства», так посчитали чиновники, когда запрещали акции. Не исключено, что их коллегам из Челнов и не придется выдумывать новый ответ, чтобы отказать заявителям. Ведь работники казанского исполкома уже прошли тяжелый административный антигомосексуальный путь и вполне могут поделиться опытом, как отвадить настойчивых геев без ущерба для здоровья, сообщает портал "Версия".

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Комментарии:


. 31.08.2017 08:53

Гей-Люссак, Жозеф Луи  -  был один...
Все остальные п...ы

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. 31.08.2017 11:05

Откуда в Челнах взялись геи?
Еще недавно гопники не давали пройти нормальным людям.
А тут геи.
Как стремительно меняется наш мир.

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