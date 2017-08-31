Московские геи собрались проводить свой парад в Набережных Челнах

Жители Москвы подали в исполком Набережных Челнов заявку на проведение в городе гей-парада. Столичные гомосексуалисты хотят объединить себе подобных в шествие, которое, предположительно, может состояться 9 сентября. Окончательный ответ местные власти должны дать 31 августа.
Как сообщает местная пресса, в канцелярии исполкома города сходу посылать столичных голубых не стали, а, напротив, приняли заявку, пообещав рассмотреть. В истории это первая попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести свою акцию в Челнах. А вот для столицы республики «голубая тема» совсем не нова. Осенью прошлого года ЛГБТшники пытались устроить нечто подобное в Казани, но тогда не срослось. Гей-пикеты и шествия должны были пройти в городе 12, 15 и 20 октября. Но мэрия Казани, сославшись на статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», отказала в проведении этого сомнительного мероприятия.
«К информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и информации, отрицающей семейные ценности, может быть отнесена и пропаганда гомосексуализма, лесбиянства», так посчитали чиновники, когда запрещали акции. Не исключено, что их коллегам из Челнов и не придется выдумывать новый ответ, чтобы отказать заявителям. Ведь работники казанского исполкома уже прошли тяжелый административный антигомосексуальный путь и вполне могут поделиться опытом, как отвадить настойчивых геев без ущерба для здоровья, сообщает портал "Версия".
Комментарии посетителей
- а какая раздельная система образования создана в этой школе? она входит в систему образования города, РТ и...
Нужно желание жителей и нет проблем.
спасибо за подсказку. пойду мороженое ГОСТ ЧХ куплю
Кстати, согласно Конституции проявлениями дискриминации в области образования считаются: - создание или...
попробуйте... идея интересная... хотя и завиральная... на уровне фантазий третьеклассника...
Откуда в Челнах взялись геи? Еще недавно гопники не давали пройти нормальным людям. А тут геи. Как...
Гей-Люссак, Жозеф Луи - был один... Все остальные п...ы
Да что мелочиться, надо еще лучших директоров туда отобрать, лучших уборщиц, лучших вахтеров. Всех собрать в...
Разумеется, только отбором учеников стать лучшими не получится. И только отбором учителей стать лучшими не...
на 3яб вообще проблемы с парками. гулять негде.
Из 500 тыс. жителей Челнов собрали наиболее способных детей в одну школу так, что на попадает в тройку лучших...
Может ты просто тупой? я все поняла
Какие минералы? Три раза прочитал статью. Ни черта не понял. Кто сказал ,кому сказал, кто вмешался. По...
не хило ,только ни кто их не содержит- брехня,и распил денег,
Да, прикольно. Пустые тележки для денег. Теперь они ему не нужны. Денюжки укатили в неизвестном направлении,...
Господин Галяутдинов может, конечно, тратить свои деньги как хочет, хоть на кафель, хоть на унитазы, но по...
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как же задолбали эти курильщики!!! ну покурил ты, неужели нельзя затушить свой окурок, а не бросать горящий...
Охренеть...... вместо того что бы кушать барашка они пойдут в школу, это что творится , с каких пор какой то...