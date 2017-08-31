Московские геи собрались проводить свой парад в Набережных Челнах

Жители Москвы подали в исполком Набережных Челнов заявку на проведение в городе гей-парада. Столичные гомосексуалисты хотят объединить себе подобных в шествие, которое, предположительно, может состояться 9 сентября. Окончательный ответ местные власти должны дать 31 августа.

Как сообщает местная пресса, в канцелярии исполкома города сходу посылать столичных голубых не стали, а, напротив, приняли заявку, пообещав рассмотреть. В истории это первая попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести свою акцию в Челнах. А вот для столицы республики «голубая тема» совсем не нова. Осенью прошлого года ЛГБТшники пытались устроить нечто подобное в Казани, но тогда не срослось. Гей-пикеты и шествия должны были пройти в городе 12, 15 и 20 октября. Но мэрия Казани, сославшись на статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», отказала в проведении этого сомнительного мероприятия.

«К информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и информации, отрицающей семейные ценности, может быть отнесена и пропаганда гомосексуализма, лесбиянства», так посчитали чиновники, когда запрещали акции. Не исключено, что их коллегам из Челнов и не придется выдумывать новый ответ, чтобы отказать заявителям. Ведь работники казанского исполкома уже прошли тяжелый административный антигомосексуальный путь и вполне могут поделиться опытом, как отвадить настойчивых геев без ущерба для здоровья, сообщает портал "Версия".