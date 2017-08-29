Мстители с зеленкой настигли хабаровского таксиста (ВИДЕО)

Хабаровскому таксисту, заставившему на камеру умыться зеленкой пассажирок, не заплативших за проезд, отомстили местные жители.

Видео об этом появилось в сети. На кадрах видно, что на сей раз сам водитель умывается на камеру зеленкой. Автор ролика объясняет таксисту, что он и его коллеги вели себя как звери.

Как сообщалось, ранее в интернете появилось видео, где таксист предлагает пассажирам, которые не смогли расплатиться за поездку, умыться зеленкой. На кадрах с зелеными лицами видны две молодые девушки. Еще один парень стоит к камере спиной, но его руки в зеленке.

Дальневосточная ассоциация такси осудила поступок коллеги и потребовала от компании уволить его. Позднее в тот же день появилась информация о том, что виновник инцидента лишился работы.