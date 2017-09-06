Муфтий РТ: “В Мьянме, как скот, вырезают тысячи мусульман”

Двойные стандарты в действиях западных политиков увидел муфтий РТ Камиль-хазрат Самигуллин. Накануне он разместил пост в соцсети, прикрепив к сообщению фотографию, запечатлевшую изображение плачущего кровью барана. По словам муфтия, провокационная картинка была размещена в Бельгии во время Курбан-байрама.

В своем сообщении Самигуллин высказал негодование по поводу замалчивания американскими и европейскими политическими деятелями факта расправы над мусульманами в Мьянме (бывшая Бирма) при осуждении обряда жертвоприношения на празднике ’Ид аль-адха (Курбан-байрам), пишет "Вечерняя Казань".

«Почему молчат все западноевропейские институты по защите прав человека? Почему американские политики не выступают с осуждающими речами? Почему после резни мусульман в Мьянме Эйфелева башня и здание мэрии Парижа не окрасились в траурные цвета? В то время как при каждом теракте – в Бельгии, в США, в Великобритании – главный символ французской столицы подсвечивался соответственно флагу пострадавшей страны. Это называется двойные стандарты! К сожалению, жизнь европейца ценится в сотни раз дороже жителя Азии», - пишет Самигуллин.