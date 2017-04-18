Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов

В понедельник, 17 апреля, в отеле «Корстон» на съезде ДУМ РТ был переизбран муфтием Камиль хазрат Самигуллин. Такое событие было ожидаемо, так как выборы главы Духовного управления мусульман были безальтернативны. Поэтому по факту событие стало продлением доверия и полномочий Самигуллину со стороны духовных лидеров, пишет kazanfirst.
Самигуллин рассказал, что первоочередная задача, которую он ставит перед собой на ближайшие четыре года, — повышение социального авторитета имамов. Не последнюю роль в принижении авторитета и достоинства религиозных лидеров играют журналисты. Они, по его словам, в силу профессиональной неподготовленности по этноконфессиональным вопросам делают публикации, которые наносят вред репутации.
Муфтий считает, что также надо работать и с самими имамами, повышать их уровень образования. Самигуллин уповает на скорое открытие исламской академии в Болгаре.
— Скоро приемная комиссия начнет работать. Раньше мы переживали, сможем ли набрать 25-30 человек [на учебу в Болгаре]. Сейчас мы уверены, что желающих будет гораздо больше. У нас даже некоторые мухтасибы вспомнили, что у них нет высшего [мусульманского] образования, — сказал глава татарстанской уммы.
Частным проявлением бедственного положения репутации имамов являются анекдоты, которые в обиходе у татар-мусульман. Джалиль Фазлыев на татарском языке напомнил один из таких. Из его рассказа следовало, что верующие имамов по большей части ассоциируют только с попрошайками, которые готовы брать деньги в качестве садака. Фазлыев посетовал, что общество несправедливо относится к тому, что имамы берут деньги за Никахи, имянаречение ребенка и другие мусульманские обычаи.
— А давайте вы, журналисты, тоже пишите статьи для народа и без гонораров!? Или пусть писатели пишут книги забесплатно! Но ведь так же нельзя. Имамы тоже люди, они с утра до ночи ведут службы в мечетях, смотрят за его хозяйством. А на что им жить-то? — вопрошал Фазлыев.
— Поэтому мы должны поставить конец таким анекдотам, принижающим честь и достоинство имамов, — подытожил Камиль хазрат Самигуллин.
Комментарии посетителей
Например, красивые имена при переводе на русский язык пишут как Резина, Зухра, Зубаржэт, Булэк, Иркэ,Зирак,...
Обратила внимание, что и на русском, и на татарском языках ФИО написаны без изменений. А в школе, на тетрадках...
1. Многие состоятельные мужчины успевают развестись не по одному-два раза, и каждый раз женятся на более...
И много таких бизнесменов со стареющими женами? И многие из них захотят заменить свою жену глупой...
Дружинников должно быть видно по повязке дружинников. Если повязок не видно, то значит, дружинников на...
Детей не проведешь! Они сейчас большую часть времени проводят в Интернете, читают, кто какие декларации о...
И чем раньше учащийся познакомится с реалями производства и его процесса, тем ОСОЗНАННЕЕ точнее и тверже...
Такое мероприятие просто необходимо внести в обязательном порядке в программу по профориентации и не...
“Кухня”,то есть ваши сделки на биржу не выводятся.Ваши пройгрыши это их маржа.
Лучше бы примерные меню питания расписали. Это было бы лучший совет. А считать белки, жиры и углеводы сложная...
Совет, может, и хороший и правильный, только вот я не знаю, где эти белки, жиры и углеводы продают. Я в...
Может для начала власти начнут платить правильную пенсию и только потом уже будут учить стариков, как им...
О каком оборудовании идёт речь? Специалисты установили... Эти специалисты - сотрудники коммерческих...
А органы соцопеки затем и созданы, чтобы помогать. И они этим и занимаются. Но всегда ли можно помочь...
Хотел спросить - и сколько за рекламу заплатили. Но увидел, что так и написано - На правах рекламы.
В детдомах детям хуже, чем в семьях, там невыносимые условия. Нужно помогать проблемным семьям, а не...
Бред пишите, у вас бы ребенка забрали, по другому бы взвыли. Небось сам алиментщик, вот и не нужно дети, а...
задолбали эти тетки, сующие свой нос куда не надо. Следи за своими детьми, их воспитывай, нет нужно свои пять...
Так и мы 3 года его с хорошей стороны знали, пока он нас обирать не начал, вести стройку 2 очереди за счёт денег...
я Чулакова знаю только с хорошей стороны, знаю он строительство церкви спонсировал православной даже в...