Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов

В понедельник, 17 апреля, в отеле «Корстон» на съезде ДУМ РТ был переизбран муфтием Камиль хазрат Самигуллин. Такое событие было ожидаемо, так как выборы главы Духовного управления мусульман были безальтернативны. Поэтому по факту событие стало продлением доверия и полномочий Самигуллину со стороны духовных лидеров, пишет kazanfirst.

Самигуллин рассказал, что первоочередная задача, которую он ставит перед собой на ближайшие четыре года, — повышение социального авторитета имамов. Не последнюю роль в принижении авторитета и достоинства религиозных лидеров играют журналисты. Они, по его словам, в силу профессиональной неподготовленности по этноконфессиональным вопросам делают публикации, которые наносят вред репутации.

Муфтий считает, что также надо работать и с самими имамами, повышать их уровень образования. Самигуллин уповает на скорое открытие исламской академии в Болгаре.

— Скоро приемная комиссия начнет работать. Раньше мы переживали, сможем ли набрать 25-30 человек [на учебу в Болгаре]. Сейчас мы уверены, что желающих будет гораздо больше. У нас даже некоторые мухтасибы вспомнили, что у них нет высшего [мусульманского] образования, — сказал глава татарстанской уммы.

Частным проявлением бедственного положения репутации имамов являются анекдоты, которые в обиходе у татар-мусульман. Джалиль Фазлыев на татарском языке напомнил один из таких. Из его рассказа следовало, что верующие имамов по большей части ассоциируют только с попрошайками, которые готовы брать деньги в качестве садака. Фазлыев посетовал, что общество несправедливо относится к тому, что имамы берут деньги за Никахи, имянаречение ребенка и другие мусульманские обычаи.

— А давайте вы, журналисты, тоже пишите статьи для народа и без гонораров!? Или пусть писатели пишут книги забесплатно! Но ведь так же нельзя. Имамы тоже люди, они с утра до ночи ведут службы в мечетях, смотрят за его хозяйством. А на что им жить-то? — вопрошал Фазлыев.

— Поэтому мы должны поставить конец таким анекдотам, принижающим честь и достоинство имамов, — подытожил Камиль хазрат Самигуллин.