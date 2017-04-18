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18 апреля в 17:04
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию

Челнинцы будут защищать честь России и Татарстана на международных соревнованиях.

18 апреля в 13:39
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов

В Казани прошел очередной Съезд духовных лидеров Татарстана, на котором ещё на четыре года продлили полномочия главе республиканской умы.

18 апреля в 13:08
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками

Указом президента РТ этот год был объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
18 апреля в 10:01
В Татарстане нашли тело мужчины без головы
В Татарстане нашли тело мужчины без головы

Возле поселка Мирный прохожие нашли обезглавленное тело человека. Как сообщает СУ СКР по Республике Татарстан, голова погибшего находилась рядом. Эксперты полагают, что ее от тела отделили животные.
18 апреля в 08:22
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя

Супруги поругались, и дочка пожаловалась на мужа отцу. Пенсионер  схватил гранату и пошел в дом к зятю. Он бросил ее в помещение, но молодой человек успел выскочить за дверь.

18 апреля в 08:12
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели

Компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке. В какой-то момент лодку захлестнуло волной, и она перевернулась.

18 апреля в 08:06
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию

В Москве, в 50 метровом  плавательном бассейне  спортивного комплекса «Олимпийский», прошел Чемпионат России по плаванию.

17 апреля в 14:38
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь

Животное несколько сотен метров тащило за собой ребенка, выпавшего из седла.

17 апреля в 14:13
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити

На часть стены со стороны улицы Батурина злоумышленники нанесли символику высотой в метр.

17 апреля в 13:41
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства

Это бывший директор Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Айрат Сагдеев.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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в 13:39
Рубрика: Вечерка On-Line

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов

В понедельник, 17 апреля, в отеле «Корстон» на съезде ДУМ РТ был переизбран муфтием Камиль хазрат Самигуллин. Такое событие было ожидаемо, так как выборы главы Духовного управления мусульман были безальтернативны. Поэтому по факту событие стало продлением доверия и полномочий Самигуллину со стороны духовных лидеров, пишет kazanfirst.

Самигуллин рассказал, что первоочередная задача, которую он ставит перед собой на ближайшие четыре года, — повышение социального авторитета имамов. Не последнюю роль в принижении авторитета и достоинства религиозных лидеров играют журналисты. Они, по его словам, в силу профессиональной неподготовленности по этноконфессиональным вопросам делают публикации, которые наносят вред репутации.

Муфтий считает, что также надо работать и с самими имамами, повышать их уровень образования. Самигуллин уповает на скорое открытие исламской академии в Болгаре.

— Скоро приемная комиссия начнет работать. Раньше мы переживали, сможем ли набрать 25-30 человек [на учебу в Болгаре]. Сейчас мы уверены, что желающих будет гораздо больше. У нас даже некоторые мухтасибы вспомнили, что у них нет высшего [мусульманского] образования, — сказал глава татарстанской уммы.

Частным проявлением бедственного положения репутации имамов являются анекдоты, которые в обиходе у татар-мусульман. Джалиль Фазлыев на татарском языке напомнил один из таких. Из его рассказа следовало, что верующие имамов по большей части ассоциируют только с попрошайками, которые готовы брать деньги в качестве садака. Фазлыев посетовал, что общество несправедливо относится к тому, что имамы берут деньги за Никахи, имянаречение ребенка и другие мусульманские обычаи.

— А давайте вы, журналисты, тоже пишите статьи для народа и без гонораров!? Или пусть писатели пишут книги забесплатно! Но ведь так же нельзя. Имамы тоже люди, они с утра до ночи ведут службы в мечетях, смотрят за его хозяйством. А на что им жить-то? — вопрошал Фазлыев.

— Поэтому мы должны поставить конец таким анекдотам, принижающим честь и достоинство имамов, — подытожил Камиль хазрат Самигуллин.

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