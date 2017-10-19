Муфтий Татарстана призвал пропагандировать татарский язык в соцсетях

Духовное управление мусульман Татарстана должно стать территорией татарского языка. Об этом заявил муфтий РТ Камиль Самигуллин, передает пресс-служба ДУМ РТ.

- Необходимо осуществлять внутренние и внешние коммуникации муфтията в пределах республики на двух государственных языках, - считает он.

При этом муфтий уточнил, что данное поручение не будет распространяться на делопроизводственные связи муфтията с ведомствами и партнерами за пределами Татарстана.

Как сообщает пресс-служба, отдельным направлением деятельности он выделил пропаганду татарского языка в соцсетях.

- Также важной инициативой станет издание русско-татарского и татарско-русского разговорников с включением религиозной терминологии для пользования в общественных местах, - добавил он.