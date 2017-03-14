МУК Челнов ищет охрану для элитного жилого комплекса

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Сегодня в новостях:
14 марта в 16:51
Дорожники в Челнах сегодня латают дыры на Индустриальном проезде и Хади Такташа
Дорожники в Челнах сегодня латают дыры на Индустриальном проезде и Хади Такташа

В первую очередь предприятием выполняется обследование улиц, для того, чтобы оперативно ликвидировать наиболее опасные участки.

14 марта в 16:25
Европейский суд признал законным запрет хиджабов на работе
Европейский суд признал законным запрет хиджабов на работе

Работодатели могут запрещать носить любую политическую, философскую или религиозную атрибутику, говорится в решении.

14 марта в 16:13
Орнитологи в РТ спасли сбитую на трассе сову и искали ей мышей
Орнитологи в РТ спасли сбитую на трассе сову и искали ей мышей

В национальны парк «Нижняя Кама» была доставлена ушастая сова, которую сбил автомобиль.

14 марта в 15:37
В Челнах на проспекте срезали все молодые деревца
В Челнах на проспекте срезали все молодые деревца

Жители города предполагают, что внеплановую обрезку под корень провели водители на снегоуборочной технике.

14 марта в 14:28
Минюст России хочет изымать единственное жилье у должников
Минюст России хочет изымать единственное жилье у должников

В ближайшее время законопроект об этом будет внесен в правительство. Банк России поддерживает его “концептуально”.

14 марта в 13:29
На трассе М-7 в Татарстане взорвалась АЗС
На трассе М-7 в Татарстане взорвалась АЗС

В результате происшествия пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии доставлен в РКБ.

14 марта в 13:24
В Челнах бабушка перевела “целителям” полмиллиона рублей
В Челнах бабушка перевела “целителям” полмиллиона рублей

Очередная жертва мошенников хотела вылечить внучку от бесплодия.

14 марта в 13:21
В Челнах будут судить топ-менеджера, похитившего 67 пассажирских автобусов
В Челнах будут судить топ-менеджера, похитившего 67 пассажирских автобусов

Арестовано имущество обвиняемого: три земельных участка и два жилых дома.

14 марта в 13:12
В Челнах эвакуировали работников офисов из жилого дома из-за сильного задымления
В Челнах эвакуировали работников офисов из жилого дома из-за сильного задымления

Пожар кровли возник при проведении демонтажа вывески в так называемой “сороконожке”.

14 марта в 12:17
МУК Челнов ищет охрану для элитного жилого комплекса
МУК Челнов ищет охрану для элитного жилого комплекса

Муниципальное унитарное предприятие готово выложить из собственных средств 1,7 миллионов рублей


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
Правда

Индекс правды: 26%
Проголосовало: 23

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Выпуск №9 от 09 марта, 2017г.
14 марта 2017г. 23:49

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в 12:17
Рубрика: Вечерка On-Line

МУК Челнов ищет охрану для элитного жилого комплекса

МУК Челнов ищет охрану для элитного жилого комплекса

МУК "Автозаводский" разместил на сайте госзакупок лот о услугах охраны для жилого комплекса "Солнечный парк". Муниципальное унитарное предприятие готовы выложить за это из собственных средств свыше 1 700 000 рублей. 

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