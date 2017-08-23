МУП ПАД закупает «удобрения» на 5,5 млн рублей

На сайте государственных закупок опубликована заявка от МУП «Автомобильные дороги» Челнов на поставку доломитовой муки.

Эта порошкообразная подкормка, богатая кальцием и магнием, широко применяется в садоводстве, в качестве дешевого удобрения. Однако, зачастую измельченный доломит используют и как наполнитель в производстве бетонных блоков, асфальта и т. д. Структура доломита твердая и плотная, является химически инертной и невосприимчива к атаке кислотой.

В Заявке указано, что МУП ПАД намерен купить 10 тысяч тонн муки за 5,5 миллионов рублей, из расчета 550 рублей за тонну. Хотя, возможно, что сумма контракта существенно уменьшится, ведь мы без труда нашли в интернете одного из набережночелнинских производителей известняка, который предлагает тонну муки за 200 рублей.