Мусоровоз насмерть сбил мужчину в Челнах

|01 августа в 16:27
На популярном видеохостинге YouTube появился новый блогер из Казани - Альберт-воришка.
|01 августа в 15:21
Они протестуют против “умело завуалированных под «заботу о детях» ювенальных технологий”.
|01 августа в 14:42
Они обратились к депутату ГД РФ Альфие Когогиной, но она не смогла дать никакого определенного ответа по этой теме.
|01 августа в 14:09
Его признали виновным в попытке хищения 1,8 млн рублей.
|01 августа в 13:38
Парки и скверы города опубликовали афишу мероприятий на текущую неделю.
|01 августа в 12:50
Делается это в целях обеспечения безопасности учащихся, а также в целях создания оптимальных условий для организации учебно-воспитательного процесса.
|01 августа в 12:15
Фото, которое он прислал в “Народный контроль”, было сделано в детском отделении.
|01 августа в 11:24
Приложение изучает перечень установленных программ на устройстве пользователя, собирает данные о его местоположении и сохраняет список точек подключения пользователя к WiFi.
|01 августа в 10:21
Такие меры будут приняты УФМС в период проведения чемпионата мира 2018 по футболу.
|01 августа в 10:05
Более 300 сотрудников полиции Елабуги будут охранять правопорядок в городе , еще более ста полицейских приедут на помощь из других районов РТ.
Комментарии посетителей
Давайте ещё. Но теперь с учётом того, что я, ваш оппонент, - не врач, не медик, джипа у меня нет. Всё это были ваши...
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Что бы определить процент вашего бреда в вашем бреде интернет не нужен. Его там намного более чем полностью....
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Зачем я буду Вам рассказывать здесь о методах работы экспертов? Вы же в Интернете сидите. Неужели ещё не...
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Вы путаете “замалчивание репрессий” с пропагандой исторической вины за репрессии. Нас призывают признать...