Мусоровоз насмерть сбил мужчину в Челнах

Роковое ДТП произошло сегодня, в 6:25. На пересечении проспекта Автозаводский и улицы 40 лет Победы 25-летний водитель мусоровоза, двигаясь со стороны первой автодороги в сторону Московского проспекта, совершил наезд на 53-летнего мужчину.

Как сообщили "ВЧ" в отделе пропаганды ГИБДД города, от полученных травм пешеход скончался до приезда "скорой".