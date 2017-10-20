“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде

Генеральный директор фирмы «УК «ПТЖХ», советник гендиректора по региональному развитию в сфере ЖКХ ОАО «РТ-Инвест» Сергей Богатов высказал предложение о включении в тарифы населению плату за вред окружающей среде

на совещании Росприроднадзора в Торгово-промышленной палате.

Сейчас плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) начисляется предприятиям, от деятельности которых образовались эти отходы. Плату за вред окружающей среде при размещении отходов населения должны платить полигоны ТБО. Потому что региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (в основном это и есть отходы населения) еще не выбраны. Но полигонам ТБО эта плата пока не выставляется, потому что она не заложена в тариф. Но с начала 2018 года Росприроднадзор все же начнет начислять полигонам плату за вред среде.

- Если плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) предъявят одномоментно всем предприятиям, которые имеют собственные полигоны, им настанет конец, предприятия обанкротятся, так как плата зачастую превышает годовую выручку, — пожаловался Богатова на совещании.

Далее он дал такой расклад: Размер платы за НВОС составляет 1 тыс. рублей за тонну отходов. ООО «УК «ПТЖХ» в год принимает порядка 350−400 тыс тонн отходов. Таким образом, УК ПТЖХ предстоит заплатить до 400 млн. рублей в качестве платы за НВОС, что сопоставимо с годовой выручкой предприятия.

Вот почему Богатов настаивает на том, чтобы плата за вред окружающей среде была включена в тарифы. Правда, сделать это пока невозможно: мешают установленные предельные индексы максимально возможного изменения тарифов.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ Фарит Хайрутдинов пояснил, что при начислении НВОС за размещение ТКО на специализированном полигоне ТБО применяется коэффициент 0,3, то есть платить придется не 1 тыс., а только 300 рублей с тонны отходов. Но к сказанному Хайрутдинов добавил, что из общего объема ТКО, которые размещаются на полигонах, 2/3 — это отходы населения, сообщает БИЗНЕС-Online.