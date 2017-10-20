“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде

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19 октября в 16:18
Прокуратура Челнов признала ограничение прав родителей в выборе языка преподавания
Прокуратура Челнов признала ограничение прав родителей в выборе языка преподавания

Это первый ответ городского надзорного ведомства, который, по сути, встал на защиту родителей в вопросе добровольного изучения татарского языка.

19 октября в 16:08
Незаконную добычу раков в Татарстане крышевал полицейский
Незаконную добычу раков в Татарстане крышевал полицейский

Новые подробности появились в уголовном деле, сообщает следственное управление по РТ.

19 октября в 15:16
Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”
Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”

Основатель татарской партии национальной независимости “Иттифак” не считает ни Шаймиева, ни Минниханова лидерами татарской нации.

19 октября в 14:42
В Набережных Челнах самые чистые берега Татарстана
В Набережных Челнах самые чистые берега Татарстана

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан подвело итоги конкурсов «Родники Татарстана» и «Чистый берег».

19 октября в 13:32
Челнинка примет участие в конкурсе красоты
Челнинка примет участие в конкурсе красоты

Олеся Галимова претендует на звание “Мисс Event beauty” Россия 2017.

19 октября в 12:31
В Татарстане на пожаре спасли 15 человек
В Татарстане на пожаре спасли 15 человек

В одном из домов Нижнекамска загорелась квартира на пятом этаже.

19 октября в 11:13
Ученики челнинского лицея стали вторыми на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби
Ученики челнинского лицея стали вторыми на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби

Команда по мобильной робототехнике выступала в крупнейшем мировом чемпионате рабочих профессий.

19 октября в 10:51
Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах
Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах

Согласно антитабачной концепции, Минздрав предлагает также ограничить курение в личных автомобилях и запретить продажу вейпов несовершеннолетним.

19 октября в 10:35
Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП
Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП

Накануне в вечернее время в автограде произошло сразу несколько ДТП с пострадавшими.

19 октября в 09:52
“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде
“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде

Со следующего года эту плату введут для предприятий, имеющих полигоны, но они заявили, что сразу тогда обанкротятся.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 09:52
Рубрика: Вечерка On-Line

“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде

&#8220;Мусорщики&#8221;: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде

Генеральный директор фирмы «УК «ПТЖХ», советник гендиректора по региональному развитию в сфере ЖКХ ОАО «РТ-Инвест» Сергей Богатов высказал предложение о включении в тарифы населению плату за вред окружающей среде

на совещании Росприроднадзора в Торгово-промышленной палате.

Сейчас плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) начисляется предприятиям, от деятельности которых образовались эти отходы. Плату за вред окружающей среде при размещении отходов населения должны платить полигоны ТБО. Потому что региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (в основном это и есть отходы населения) еще не выбраны. Но полигонам ТБО эта плата пока не выставляется, потому что она не заложена в тариф. Но с начала 2018 года Росприроднадзор все же начнет начислять полигонам плату за вред среде.

- Если плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) предъявят одномоментно всем предприятиям, которые имеют собственные полигоны, им настанет конец, предприятия обанкротятся, так как плата зачастую превышает годовую выручку, — пожаловался Богатова на совещании.

Далее он дал такой расклад: Размер платы за НВОС составляет 1 тыс. рублей за тонну отходов. ООО «УК «ПТЖХ» в год принимает порядка 350−400 тыс тонн отходов. Таким образом, УК ПТЖХ предстоит заплатить до 400 млн. рублей в качестве платы за НВОС, что сопоставимо с годовой выручкой предприятия.

Вот почему Богатов настаивает на том, чтобы плата за вред окружающей среде была включена в тарифы. Правда, сделать это пока невозможно:  мешают установленные предельные индексы максимально возможного изменения тарифов.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ Фарит Хайрутдинов пояснил, что при начислении НВОС за размещение ТКО на специализированном полигоне ТБО применяется коэффициент 0,3, то есть платить придется не 1 тыс., а только 300 рублей с тонны отходов. Но к сказанному Хайрутдинов добавил, что из общего объема ТКО, которые размещаются на полигонах, 2/3 — это отходы населения, сообщает БИЗНЕС-Online.

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