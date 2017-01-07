Сообщение о пожаре в доме 22/15 поступило сегодня в 8:30 утра в МЧС. На месте выяснилось, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире. В одной из комнат на кровати огнборцы обнаружили труп 62-летнего мужчины. По предварительной версии причина его смерти – неосторожное обращение с огнем при курении. По всей видимости, пенсионер уснул с непотушенной сигаретой в руке.
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Сегодня в новостях:
|07 января в 12:10
В Аксубаевском районе три девушки разгромили снежный городок
Злоумышленницы сорвали гирлянды с елки и сломали снежные фигуры.
|07 января в 11:08
При пожаре в Челнах погиб мужчина
По предварительной версии причиной возгорания стала не потушенная сигарета.
|07 января в 09:29
На трассе М-7 погибли трое мужчин
“Калину”, в которой ехали рыбаки, занесло на дороге и машина выехала на встречную полосу.
|07 января в 08:36
Шестой этап ралли-рейда «Дакар» отменили
Из-за пришедших в Боливию дождей трасса оказалась практически непригодной для гонки.
|06 января в 18:27
В аэропортах РТ из-за непогоды задерживается целый ряд авиарейсов
По данным онлайн-табло, имеет место задержка более двух десятков рейсов различных авиакомпаний. Данные о других отложенных рейсах можно посмотреть на сайтах аэропортов.
|06 января в 18:11
В РТ в новогоднюю ночь мужчина попал в больницу с укусами на детородном органе
Отметив праздник за столом, пара решила уединиться. В какой-то момент мужчине пришло смс-сообщение, которое разозлило женщину, и она не сдержалась.
|06 января в 14:22
Пятое смертельное ДТП в 2017 году в РТ - “легковушка” врезалась в грузовик
Как сообщили в ГИБДД Татарстана, в 12.40 58-летний водитель «Логана», по предварительным данным, на скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ-3705.
|06 января в 14:07
Челнинские коммунальщики не справляются со снегом
На проспектах - снежная каша. Но гораздо хуже дела обстоят на местных проездах - сугробы по колено. Люди падают, не могут выбраться из собственных дворов.
|06 января в 13:22
В РТ на трассах из-за плохой погоды развернули пункты обогрева
В таких пунктах граждане могут остановиться на отдых, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования.
|06 января в 13:17
6-7 января в челнинских храмах пройдут рождественские богослужения
Рождество Христово называют «зимней Пасхой», его значение столь велико, что даже летосчисление мы ведем от Рождества Христова. В Челнах прихожан ждут во всех храмах.
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Правдомер
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Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
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16 ноября, 2016
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
Комментарии посетителей
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