При пожаре в Челнах погиб мужчина

Сообщение о пожаре в доме 22/15 поступило сегодня в 8:30 утра в МЧС. На месте выяснилось, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире. В одной из комнат на кровати огнборцы обнаружили труп 62-летнего мужчины. По предварительной версии причина его смерти – неосторожное обращение с огнем при курении. По всей видимости, пенсионер уснул с непотушенной сигаретой в руке.