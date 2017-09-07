В Челнах мужчина, расчленивший брата жены, получил 9 лет колонии

Набережночелнинский городской суд приговорил 22-летнего Алексея Селиванова, который убил брата жены и расчленил его тело, к девяти годам колонии строгого режима. Об этом "ВЧ" рассказала пресс-секретарь суда Анна Трунова.

Напомним, что по версии следствия, 30 июня 38-летний родственник пришел в гости к супружеской паре. В какой-то момент мужчины поссорились, после чего хозяева вызвали полицию. На следующий день потерпевший пришел снова, и между ним и хозяином жилья вновь произошел конфликт. В пылу ссоры Селиванов убил мужчину, ударив его ножом в грудь. Затем он расчленил тело, сложил в детскую коляску и отвез в лес, где закопал.

Как сообщала пресс-служба СУ СКР по РТ, фрагменты тела погибшего были найдены 6 июля: неподалеку от одного из домов на улице Нагорной обнаружены голени со стопами и предплечья.