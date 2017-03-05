Мужчину в Челнах подозревают в совращении малолетней

Следственный комитет города возбуждил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По предварительной версии, в феврале 2017 года в городе Набережные Челны местная жительница оставила 4-летнюю дочку у своей сестры, проживающей с тремя детьми и 42-летним сожителем. После того, как девочка вернулась домой, спустя несколько дней она рассказала матери о том, что сожитель ее тети совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, вину не признал.

В настоящее время назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы и судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.