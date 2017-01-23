МВД РТ разыскивает челнинца - организатора преступного сообщества «обнальщиков»

МВД по Республики Татарстан разыскивается 35-летний житель Челнов Денис Окунь и его 33-летняя супруга - Екатерина Окунь, которые подозреваются в организации и участии в преступном сообществе, сообщает пресс-служба республиканского ведомства. По версии следствия, его участники занимались незаконной банковской деятельностью.

Как сообщалось ранее, в августе 2016 года полицейские установили, что челнинец создал преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности способом совершения операций по обналичиванию денежных средств клиентов из числа организаций, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов через подконтрольные сообществу организации.

В настоящий момент также проводятся следственно-оперативные действия по установлению лиц, пользовавшихся услугами участников преступного общества, для полноты исследования масштабов их деятельности.