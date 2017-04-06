МВД Татарстана напоминает о необходимости сохранения бдительности к личной безопасности

Любой гражданин должен иметь четкое представление о действиях в случае преступного посягательства или другой экстремальной ситуации, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Если вы стали очевидцем или жертвой преступления, нужно сразу же сообщить об этом в полицию. Помните – чем раньше обратиться в правоохранительные органы, тем больше шансов задержать злоумышленника по «горячим следам».

Если ситуация требует незамедлительного вмешательства сотрудников полиции, то сообщить о ней можно по телефонам: 02, 052, (843) 291-35-28, 291-20-02.

В других случаях необходимо обратиться с заявлением о преступлении в ближайший отдел полиции. Если же вы обнаружили подозрительный предмет, а никого из представителей власти поблизости нет, позвоните по телефонам 02 или 052 и, назвав себя, по возможности спокойно опишите находку и сообщите адрес.

Помните, что ваша задача – только сообщить о подозрительном предмете. Не предпринимайте никаких действий самостоятельно – не вскрывайте и не перемещайте найденный предмет, также не позволяйте делать этого другим.

По возможности дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия. Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение, сообщает пресс-служба МВД по РТ.