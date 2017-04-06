МВД Татарстана напоминает о необходимости сохранения бдительности к личной безопасности

Любой гражданин должен иметь четкое представление о действиях в случае преступного посягательства или другой экстремальной ситуации, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Если вы стали очевидцем или жертвой преступления, нужно сразу же сообщить об этом в полицию. Помните – чем раньше обратиться в правоохранительные органы, тем больше шансов задержать злоумышленника по «горячим следам».
Если ситуация требует незамедлительного вмешательства сотрудников полиции, то сообщить о ней можно по телефонам: 02, 052, (843) 291-35-28, 291-20-02.
В других случаях необходимо обратиться с заявлением о преступлении в ближайший отдел полиции. Если же вы обнаружили подозрительный предмет, а никого из представителей власти поблизости нет, позвоните по телефонам 02 или 052 и, назвав себя, по возможности спокойно опишите находку и сообщите адрес.
Помните, что ваша задача – только сообщить о подозрительном предмете. Не предпринимайте никаких действий самостоятельно – не вскрывайте и не перемещайте найденный предмет, также не позволяйте делать этого другим.
По возможности дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия. Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Комментарии посетителей
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
Полностью согласен. Добавлю лишь, что в нормальных странах – государство держит иеговистов под надзором,...
Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
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нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
Очень печально! Настоящих пацифистов запрещают. Наша планета остается воинственной, а с этой реальностью...
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От инфаркта никто не застрахован. Хорошо, что теперь знаю, как помогать, если что случится.
Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
.”..избирается депутатами..... .” Фактически давно назначен !