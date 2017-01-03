На 96-м году жизни скончалась сестра Минтимера Шаймиева Доргалия

Сестра Минтимера Шаймиева Доргалия скончалась на 96-м году жизни 3 января, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования государственному советнику Минтимеру Шаймиеву.

«Глубокоуважаемый Минтимер Шарипович! Искренне соболезную Вам в связи с невосполнимой утратой – смертью Вашей родной сестры Доргалии Шариповны, - говорится в тексте телеграммы. - Заботливая сестра, любящая мать, ветеран тыла, скромный трудолюбивый человек – на хрупкие плечи женщин этого поколения легли все тяготы военных и послевоенных лет, на таких людях всегда держалось наше общество. Она была достойной дочерью Вашего отца, Шарип абзыя. В сердцах тех, кто ее знал, всегда останется о ней самая светлая память".