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03 января в 16:54
СМИ назвали имя предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле
СМИ назвали имя предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле

В его совершении подозревается 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов.

03 января в 16:27
В Татарстане задержали пьяного водителя рейсового автобуса
В Татарстане задержали пьяного водителя рейсового автобуса

В таком состоянии он собирался перевезти 17 пассажиров из Казани в Кайбицы. Людей пришлось пересадить в другой транспорт.

03 января в 15:53
На 96-м году жизни скончалась сестра Минтимера Шаймиева Доргалия
На 96-м году жизни скончалась сестра Минтимера Шаймиева Доргалия

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования государственному советнику

03 января в 12:47
На Каме в Татарстане спасли рыбака
На Каме в Татарстане спасли рыбака

Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.

03 января в 10:59
13-летний школьник из Челнов на «БМВ» задавил двух пенсионеров
13-летний школьник из Челнов на «БМВ» задавил двух пенсионеров

Молодой водитель после смертельного ДТП скрылся с места происшествия.

03 января в 10:06
Татарстанский полнометражный фильм вышел в прокат
Татарстанский полнометражный фильм вышел в прокат

По словам продюсера картины «Семейные хлопоты», Ассоциация продюсеров кино и телевидения предложила ему выкупить сценарий и сделать свой ремейк истории.

03 января в 09:22
На стартовом этапе «Дакара-2017» экипаж Николаева пришел шестым
На стартовом этапе «Дакара-2017» экипаж Николаева пришел шестым

Первым же с результатом 30 минут финишировал чешский экипаж Мартина Коломи на Tatra.

02 января в 13:51
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

02 января в 13:37
В Татарстане ужесточат правила перевозок детей на автобусах
В Татарстане ужесточат правила перевозок детей на автобусах

Уже внедрена единая форма уведомления об организованной перевозке групп детей. Она должна быть предоставлена в двух экземплярах на утверждение в районное подразделение ГИБДД.

02 января в 11:59
Беременная женщина и мама с ребенком замерзали после ДТП на трассе в РТ
Беременная женщина и мама с ребенком замерзали после ДТП на трассе в РТ

Инцидент произошел на трассе Казань — Оренбург. Столкнулись три автомобиля Renault, Kia и «Ваз-2110». Прибывшие спасатели пересадили в оперативный автомобиль замерзающих людей.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Индекс правды: 86%
Проголосовало: 84

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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
04 января 2017г. 03:54

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в 15:53
Рубрика: Вечерка On-Line

На 96-м году жизни скончалась сестра Минтимера Шаймиева Доргалия

На 96-м году жизни скончалась сестра Минтимера Шаймиева Доргалия

Сестра Минтимера Шаймиева Доргалия скончалась на 96-м году жизни 3 января, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования государственному советнику Минтимеру Шаймиеву.

«Глубокоуважаемый Минтимер Шарипович! Искренне соболезную Вам в связи с невосполнимой утратой – смертью Вашей родной сестры Доргалии Шариповны, - говорится в тексте телеграммы. - Заботливая сестра, любящая мать, ветеран тыла, скромный трудолюбивый человек – на хрупкие плечи женщин этого поколения легли все тяготы военных и послевоенных лет, на таких людях всегда держалось наше общество. Она была достойной дочерью Вашего отца, Шарип абзыя. В сердцах тех, кто ее знал, всегда останется о ней самая светлая память".

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