Вход | Регистрация
Курсы валют (09.11.2017):
$58.4557+0.0261 67.7677-0.3145
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Пасмурно Облачно
+1° +1°
Ночь
09 ноября		 Утро
09 ноября		 День
09 ноября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
08 ноября в 16:43
В 2018 году в Челнах планируется привести в нормативное состояние 44 км дорог
В 2018 году в Челнах планируется привести в нормативное состояние 44 км дорог

Общий объем финансирования предположительно составит 1 млрд. 460 млн. рублей.

08 ноября в 15:35
В Татарстане мужчина на протяжении двух лет насиловал свою дочь
В Татарстане мужчина на протяжении двух лет насиловал свою дочь

Девочка боялась сообщать кому-либо о произошедшем, поскольку пьяный отец регулярно избивал родственников.

08 ноября в 14:49
На бульваре Энтузиастов в Челнах открылся обновленный стационарный пост
На бульваре Энтузиастов в Челнах открылся обновленный стационарный пост

Место осталось прежним, а вот площадь больше. Увеличилось число комнат, в помещении стало теплее.

08 ноября в 14:18
В Челнах зоозащитники собирают деньги на лечение кошки, которую сбросили с балкона
В Челнах зоозащитники собирают деньги на лечение кошки, которую сбросили с балкона

По данным волонтеров, живодерами оказались три маленькие девочки. В тот же вечер животное забрали волонтеры на передержку.

08 ноября в 13:47
Энгель Фаттахов: в РТ 220 учителей татарского языка попадают под сокращение
Энгель Фаттахов: в РТ 220 учителей татарского языка попадают под сокращение

Глава Минобрнауки РТ сообщил, что, начиная со второй четверти, родителям школьников предоставляется право выбора изучения родного языка. 30% выбрали русский, остальные — татарский.

08 ноября в 11:57
Челнинка хотела сдать комнату, а в итоге лишилась своих накоплений
Челнинка хотела сдать комнату, а в итоге лишилась своих накоплений

Неизвестный попросил пенсионерку набрать некоторую комбинацию цифр в банкомате.

08 ноября в 11:57
Минздрав РТ объявил акцию для бородатых мужчин «БороДАбрь»
Минздрав РТ объявил акцию для бородатых мужчин «БороДАбрь»

Чтобы поучаствовать, достаточно отрастить бороду в ноябре, выложить фото в соцсети с хэштегом #бородабрь2017 и рассказать про здоровье мужчин. Акция направлена на профилактику онкозаболеваний.
08 ноября в 09:47
В Челнах проведут мастер класс по скандинавской ходьбе для пожилых людей
В Челнах проведут мастер класс по скандинавской ходьбе для пожилых людей

Занятие состоится 9 ноября в 9.00 в Парке Победы (сбор возле скамеек «Бабочки»). При себе иметь палки для ходьбы, спортивную форму и хорошее настроение.
08 ноября в 08:42
Рустам Минниханов: у нас упали продажи водки
Рустам Минниханов: у нас упали продажи водки

В Татарстане снизился объем продаж легальной водки, по словам президента РТ Рустама Минниханова, падение связано с ростом доли контрафактного алкоголя.

08 ноября в 08:37
Кыш Бабай вошел в тройку самых популярных Дедов Морозов страны
Кыш Бабай вошел в тройку самых популярных Дедов Морозов страны

Татарстанский Кыш Бабай занял второе место в рейтинге самых популярных Дедов Морозов России по версии аналитического агентства «ТурСтат». Он уступил только Деду Морозу из Великого Устюга.

Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 35%
Проголосовало: 81

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №42 от 01 ноября, 2017г.
09 ноября 2017г. 05:56

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
В Татарстане упал вертолет: погиб пилот
В Татарстане упал вертолет: погиб пилот





ГлавнаяВечерка On-Line
в 14:49
Рубрика: Вечерка On-Line

На бульваре Энтузиастов в Челнах открылся обновленный стационарный пост

На бульваре Энтузиастов в Челнах открылся обновленный стационарный пост

На бульваре Энтузиастов состоялось открытие обновленного стационарного поста. Место осталось прежним, а вот площадь больше. Увеличилось число комнат, в помещении стало теплее. Мэр города Наиль Магдеев поздравил полицейских с новосельем и с грядущим профессиональным праздником.

– Это хорошие условия для вас, сотрудников гарнизона Управления внутренних дел и хорошие условия для того, чтобы люди видели, что полиция, стационарный пост работает для того, чтобы охранять покой и общественный порядок наших граждан, – цитируют мэра в пресс-службе исполкома. 

Благодаря работе сотрудников полиции на бульваре Энтузиастов удалось предотвратить несколько серьезных происшествий. Для создания необходимых для стражей порядка условий труда, было решено сменить старую будку дежурного на новую, которая поможет нести нелегкую службу и дальше.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Ответьте на вопрос: «Противоположность севера» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru