На бульваре Энтузиастов в Челнах открылся обновленный стационарный пост

На бульваре Энтузиастов состоялось открытие обновленного стационарного поста. Место осталось прежним, а вот площадь больше. Увеличилось число комнат, в помещении стало теплее. Мэр города Наиль Магдеев поздравил полицейских с новосельем и с грядущим профессиональным праздником.

– Это хорошие условия для вас, сотрудников гарнизона Управления внутренних дел и хорошие условия для того, чтобы люди видели, что полиция, стационарный пост работает для того, чтобы охранять покой и общественный порядок наших граждан, – цитируют мэра в пресс-службе исполкома.

Благодаря работе сотрудников полиции на бульваре Энтузиастов удалось предотвратить несколько серьезных происшествий. Для создания необходимых для стражей порядка условий труда, было решено сменить старую будку дежурного на новую, которая поможет нести нелегкую службу и дальше.