На Черноморском флоте может появиться военный корабль «Набережные Челны»

Назвать один из военных кораблей «Набережные Челны» предложил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко. Об этом сегодня на традиционном деловом понедельнике рассказал мэр города Наиль Магдеев. Напомним, что недавно глава города посетил подшефную воинскую часть в Севастополе.
– Состоялась встреча с командующим Черноморским флотом адмиралом Витко, нашими призывниками. В ходе встречи командующий сам предложил назвать корабль Черноморского флота – «Набережные Челны», – рассказал Магдеев. – Это предложение командующего было с благодарностью принято. Мы этот вопрос проработаем с руководством Черноморского флота. Я думаю, что наши шефские связи и дальше будут укрепляться с учетом того предложения, от которого отказаться невозможно.
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