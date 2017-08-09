На День строителя челнинцев бесплатно будут возить автобусы

11 августа город Набережные Челны празднует День строителя. Праздник начнется с торжественной части - возложения цветов к памятнику Евгения Никаноровича Батенчука. Для удобства первостроителей города, челнинцев по проспекту Мира на майдан, где будет проходить праздничный концерт, пройдут три автобуса, сообщает пресс-служба исполкома города.

Автобусы стартуют с остановки «ДК Энергетик» периодичностью в пятнадцать минут: в 16.30; 16.45; 17.00.

Все три автобуса заберут желающих попасть на майдан парка Прибрежный с остановки «Пединститут».

Каждый автобус будет иметь опознавательный знак на лобовом стекле: «День строителя». Проезд бесплатный.